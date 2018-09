Arachnofobie či ofidiofobie. Jakých zvířat se lidé nejčastěji bojí?

Co je to vlastně fobie? Jedná se o chorobný strach z určitých věcí nebo situací. A právě panický strach ze zvířat patří k těm vůbec nejčastějším fobiím. Zatímco někdo nemůže dané zvíře spatřit, někomu vadí již pouhá myšlenka na objekt strachu. Fobie ze zvířat pak nejčastěji vznikají v dětství. Projevují se rychlým bušením srdce, chvěním, neklidem, suchem v ústech, zhoršeným dýcháním, závratí, návaly horka či naopak chladu, pocením či mravenčením končetin. Člověk se zkrátka cítí ohrožen, má strach, propadá nervozitě a panice.

A jakých zvířat se lidé nejčastěji bojí?

Arachnofobie

Arachnofobií trpí velké množství lidí. Možná i vy máte hrozný strach z pavouků. Podle statistik se arachnofobie objevuje u téměř čtvrtiny obyvatel světa. Nejčastěji se pak pavouků bojí ženy. Někteří arachnofobici nesnesou být ani na místě, kde je pravděpodobný výskyt pavouků. Většina postižených lidí se sice těchto zvířátek velmi bojí, ovšem za žádnou cenu nechtějí pavouka spustit z dohledu. Ještě větší obavy totiž mají z toto, že pavouk někam zaleze a nečekaně zase vyleze. A z toho by arachnofibici zešíleli!

Entomofobie

Entomofobie, to je panický strach z brouků. Co na těchto malých potvůrkách lidi tolik děsí? Jejich malý vzrůst, mnoho nožiček, to, že se mohou objevit všude. Lidé trpící tímto strachem se neobejde bez hubících sprejů. Také klidně několikrát denně uklízí domácnost, aby brouci neměli šanci přežít. Nesmějí mít také u oken či dveří žádné škvírky, pobyt v přírodě také rozhodně nevyhledávají.

Lupofobie

Vlci jsou odpradávna zvířata, kterých se člověk bál. Proto se je lidé snažili v minulosti vyhubit a takřka se jim to povedlo. Panická hrůza z vlků se nazývá lupofobie. Nejčastěji se rozvíjí na základě nějakého traumatu. Ve Spojených státech amerických, v Kanadě či v severní Evropě trpí touto fobií většinou lidé, které v dětství vlk napadl či nějak vyděsil. Odborníci také zaznamenali případy lidí, kteří se těchto zvířat sice báli, na druhou stranu je však vlci fascinují.

Vermifobie

Vermifobie, tedy chorobný strach z červů, je také poměrně častou fobií. Pod tuto kategorii spadá také strach ze žížal. Mnoha lidem jsou zkrátka tito živočichové odporní. Vyjít si někam zrovna po dešti, to musí být pro vermifobiky utrpení!

Ailurofobie

Co je to ailurofobie? Panická hrůza z koček! Jedinci trpící touto fobií pohlížejí na kočky jako na ztělesnění zla, bojí se, že je kočka pokouše nebo poškrábe. Vždyť kočičí zatahovací drápy jsou tak děsivé! V minulosti byl tento strach silně spojen s náboženstvím. Kočky byly odjakživa spojovány s ďáblem a čarodějnicemi. A někdo tak kočky asi vnímá dodnes.

Ofidiofobie

Právě ofidiofobie je nejčastějším druhem panického strachu ze zvířat! O co se jedná? O hrůzu z hadů! Statistiky uvádějí, že asi každý třetí člověk se bojí hadů. Je velmi pravděpodobné, že nám tento strach zůstal po našich pravěkých předcích. Ofidiofobie se mnohdy projevuje také tak, že se člověk bojí třeba i hada na fotografii.

Chiroptofobie

Chiroptofobie, to je pojem označující strach z netopýrů. Někdy má tento strach původ v obavě z upírů. Někteří jedinci zase netopýry vnímají jako potencionální přenašeče vztekliny či jako odporná zvířata. A někdo se obává rozšířeného mýtu – tedy toho, že se netopýr zamotává do vlasů.

Sfeksofobie

Panická hrůza z vos, tedy sfeksofobie, vzniká nejčastěji na základě traumatizujícího zážitku, tedy vosího bodnutí. Zatímco někdo nesnese přítomnost vosy ve své blízkosti, jiný se bojí i vosího bzučení.