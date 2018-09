Nejpodivnější místo světa? Uplavete pár metrů a den se posune o 24 hodin

Při překročení datové hranice je potřeba upravit datum tak, aby na východ od datové hranice bylo o den méně než na západ od ní. Pokud jste například na východ od datové hranice a víte, že je úterý 16“00, po překročení datové hranice bude rázem středa, ale čas 16:00 zůstává.

Pokud by neexistovala mezinárodní datová hranice, cestovatelům, kteří objedou celou Zemi západním směrem, by po návratu scházel na kalendáři jeden den. Poprvé se to stalo posádce výpravy Fernanda Magallanese, která poprvé přinesla důkaz o tom, že Země je kulatá. Těm, kteří by objeli Zemi východním směrem, by zase jeden den přebýval. To se stalo Phileasovi Foggovi ve slavné knize Julese Verna „Cesta kolem světa za osmdesát dní“.

Tato hraniční čára prochází mezi Diomédovy ostrovy jinak také známými jako Gvozděvovy ostrovy v Beringově průlivu mezi Ruskem a Aljaškou. Západní ostrov Velký Diomédes a východní Malý Diomédes jsou skalnaté ostrovy, vzdálené od sebe asi tři kilometry, z nichž každý patří jinému státu. Ruský ostrov má rozlohu asi 29 kilometrů čtverečních a žije na něm okolo 400 lidí. Americký má rozlohu 6 km² žije zde 180 příslušníků původního národa Inupiatů.

Mezi ostrovy, které od sebe dělí jen asi 3 tisíce metrů přibližně v polovině této vzdálenosti prochází státní hranice i mezinárodní datová hranice. V létě 1995 z Malého Diomédova ostrova vyplul britský herec Michael Palin, známý především z programu BBC Monty Pythonův létající cirkus. Jak herec poznamenal, dívá-li se z americké strany v pondělí ráno, mají Rusové na svém ostrově již úterý ráno.

Existenci časové hranice teoreticky předpověděl komentář Talmudu ze 12. století, kladl ji na poledník 6 hodin (90°) východně od Jeruzaléma. V současném judaismu existují různé výklady řešící překročení datové hranice a svěcení šabatu. Také arabští a křesťanští učenci ve středověku odvodili zisk nebo ztrátu jednoho dne při cestě kolem světa.