Holíte se každý den? Nejde jen o vzhled, hazardujete se svým zdravím

Autoři výzkumu, jehož výsledky byly zveřejněné na stránkách Journal of Hospital Infection, analyzovali přes 400 vzorků sejmutých z tváří pacientů v nemocnicích, a to jak vousáčů, tak i bezvousých. Vědci chtěli zjistit, zda by kromě tradičních doporučení, jak se vyvarovat nemocničních infekcí, nebylo možné stanovit doporučení nová.

Proč jsou právě čerstvě oholené tváře takové, že mohou hostit bakterie odolné vůči antibiotikům? Mohou to být mikroabraze způsobené holením, které přispívají ke kolonizaci a šíření mikroorganismů na kůži. Někteří však předkládají, že se mezi vousy skrývá přirozené antibiotikum.

Mikrobiolog Adam Robert z londýnské univerzity UCL kultivoval v laboratoři 100 různých typů bakterií odebraných z vousů několika dobrovolníků. Zjistil, že "něco" narušuje jiné zárodky přítomné ve stejné kultuře. Ono "něco" se ukázalo být mikrobem z druhu Staphylococcus epidermidis.

Vědec chtěl pak ověřit, co by se stalo, kdyby tento mikroorganismus rostl společně s typem bakterie Escherichia coli, rezistentní vůči antibiotikům. Tato bakterie je často spojována s infekcemi močového ústrojí. Tedy Staphylococcus epidermidis byl ve výhodě a bakterii zahubil.

"Vousy si fyziologicky udržují vlastní vnitřní rovnováhu," vysvětluje Leonardo Celleno z římské Katolické univerzity. "Pokožka neustále produkuje látky, které se podobně jako u vlasů, jež nejsou příliš odlišné, ukládají na vousech a chrání je. Některé z nich mají antibakteriální a antimykotické vlastnosti. Vousy nepředstavují samy o sobě problém, závisí na tom, kdo je nosí. Základní je hygiena, stejně jako u vlasů," citoval jej italský deník Corriere della Sera.