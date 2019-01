Největší tajemství Jiřího z Poděbrad: Na jednu zásadní otázku z jeho života dodnes neznáme odpověď

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Kam zmizel let MH370? Vyšetřovatelé měli druhou teorii, o které se nemluví

Život a životní osudy krále Jiřího z Poděbrad jsou dobře známé, například jeho účast v bitvě u Lipan ještě v jinošském věku, která jistě ovlivnila jeho život. Stejně tak jeho role coby hejtmanem východočeského landfrýdu, později správce země za nezletilého Ladislava Pohrobka z rodu Habsburků a následně za podpory svých mocných přátel v roce 1458 korunovace českým králem. Vládl po více jak deset let až do své smrti v roce 1471. Nemocný a jistě i vyčerpaný, ovšem za svůj život ve svém přesvědčení nikdy nezlomený Jiří, umírá ve věku 50 let v Praze, v královském sídle Králův dvůr na Starém městě. Kde se však slavný král narodil?

O nalezení místa Jiříkova narození se již léta vedou spory, jelikož neexistují přímé písemné prameny, které by tuto skutečnost jednoznačně osvětlily. Jiří se tak mohl onoho 23. dubna roku 1420 narodit buďto na hradě Poděbrady, Bouzov či Kunštát, ale uvádí se i místa jako hrad Litice nad Orlicí či tvrz Hořovice.

Moravský hrad Kunštát byl založen již v první polovině 13. století a stal se rodištěm významného rodu pánů z Kunštátu, kteří se poprvé osobou Kuna ze Zbraslavi a z Kunštátu připomínají v 50. letech 13. století. Jednalo se o důležité sídlo tohoto rodu až do počátku 16. století. Je jisté, že zde pobýval i samotný Jiří, jelikož hrad ve své době značně přestavěl a dobově upravil.

Hrad Bouzov představuje starý moravský rod, který vznikl již někdy na počátku 14. století. Jeho zakladatelem byl jistý Búz, který byl též zakladatelem významného rodu Buziců. Páni z Kunštátu hrad získávají v roce 1396 a drží jej až do druhé poloviny 15. století. Jednalo se o významný, pevný hrad, kde se projevila i značná aktivita pánů z Kunštátu, též i Viktorína, otce Jiřího, což ukazuje, že se zde skutečně jeho rodina vyskytovala.

Panská tvrz a hospodářský dvůr Hořovice ve Středních Čechách pochází nejspíše již z počátku 14. století. O narození Jiřího se zde spekuluje především proto, že se sem na čas uchýlili Jiřího rodiče během husitských bouří.

Hrad Poděbrady byl původně založen jako královský hrad nad řekou Labe králem Přemyslem Otakarem II. v druhé polovině 13. století. Významný vodní hrad drželi králové až do časů Jana Lucemburského, který ho často dával do zástavy, až se hrad ocitl v majetku významného rodu Lichtenburků. Právě od nich v roce 1347 získávají hrad i páni z Kunštátu, konkrétně Boček z Kunštátu. Nikoliv však koupí, ale vyženěním. Byl to důležitý hrad a důležité území, kde se členové rodu často zdržovali a také se po něm často psali.

Hrad Litice nad Orlicí v pohraniční oblasti Orlických hor vznikl snad již na konci 13. století za pánů Drslaviců. Původní hrad se však nedochoval, ať už kvůli dobyvačným akcím, nebo razantními přestavbami, díky nimž hrad získal základní podobu dvoupalácové dispozice snad již v polovině 15. století. Sám Jiří z Poděbrad si tento hrad značně oblíbil a jeho dnešní podoba, kterou představují dva protilehlé paláce, věž a obvodové dělostřelecké opevnění pochází právě z jeho časů. Jiří mu značně přidával na důležitosti, jelikož uvažoval, že se právě sem na čas uschovají korunovační klenoty. K tomu však nakonec nikdy nedošlo.

Jak je vidno, každá z nabízených lokalit má určité oprávnění říkat, že právě zde se narodil slavný český král Jiří z Poděbrad, ovšem nikde k tomu neexistuje jasný důkaz. Proto je na každém z nás, abychom si dané místo dle vlastního přesvědčení vybrali, přičemž pravda nám asi navždy zůstane největším Jiříkovým tajemstvím.