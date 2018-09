Tohoto parazita může mít doma každý z nás. Poradíme, jak se ho zbavit

Záhyby povlečení, matrace, konstrukce postelí nebo sedaček, ale i knihy, rámy obrazů nebo pelíšky domácích zvířat – to vše představuje pro štěnice doslova ráj. Dospělci mají ploché tělo světlehnědé až červenohnědé barvy, o velikosti 4 až 5 milimetrů. Nymfy i dospělci se přes den skrývají v lidských obydlích a v noci sají krev na lidech. Sání krve trvá v průměru 3 až 10 min. Kromě pokousání v podobě svědivých puchýřků na těle hostitele mají štěnice také i socio-psychologický význam – ti, kdo je mají doma, často musí čelit pocitu vyloučení ze společnosti.

Každý, kdo se s nimi setkal, vám zcela jistě potvrdí, že zbavit se štěnic je téměř nemožné. A to nejen proto, že jsou tito paraziti stále odolnější vůči běžným insekticidům. Často nepomáhají ani babské rady. Pokud vám někdo poradí použít na štěnice alkohol, raději to ani nezkoušejte. Jak poukazují experti, spíše si podpálíte byt, než že byste se tohoto hmyzu zbavili. Jak poukazuje server Mental Floss, v posledních deseti letech vypuklo v USA hned několik požárů poté, co se lidé pokoušeli alkoholem štěnice odstranit.

Takže jak se jich nejlépe zbavit? Odpověď je jasná – nešetřete a zavolejte odborníka. Výzkumníci z Rutgers University prokázali, že v případě použití alkoholu zemře asi jen polovina parazitů, v případě dalších „domácích“ prostředků je tato účinnost ještě mnohem menší. A pokud vám někdo poradí například použít esenciální oleje, tak na to hned zapomeňte. Ty vám sice provoní byt, ale štěnicím opravdu nic neudělají.

Changlu Wang a Richard Cooper, experti na boj se štěnicemi, radí, že než zavoláte experty, můžete dát své věci, včetně peřin, do plastových krabic nebo pytlů na odpadky. Plast je hladký a hmyz po něm nevyleze. Štěnice tak uvězníte a nebudou se moci šířit. Věci pak můžete vyvařit nebo naopak zmrazit. Dobré je také pořídit si obal na matraci. Díky tomu nebude hmyz moci z matrace vylézt a vyhladoví k smrti. Noví brouci se pak nebudou moci dostat do hnízda. Dobré je také vyčistit postel nebo sedačku parním čističem. Vysavač příliš nepomůže, ze sáčku se mohou štěnice opět dostat ven.

Přesto, že tyto rady vám mohou pomoci, konzultace s odborníkem je to nejlepší, co v případě problému se štěnicemi můžete udělat. A vyjde vás to levněji, než když byste si museli vyhodit a znovu pořídit všechny věci – od matrací, přes peřiny až po sedačku. Špatnou zprávou pro každého, kdo je již napaden tímto škůdcem, je, že prevence je skutečně klíčová. Takže se ujistěte se, že při služební cestě nebo dovolené zkontrolujte svůj hotelový pokoj, a pokud uvidíte štěnice ve svém bytě, varujte všechny své sousedy .