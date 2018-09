Víte, proč jsou sedadla v letadle modrá? Nejde jen o náhodu, ale záměr

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Záhada, která vám nedá spát: Co se po spláchnutí toalety v letadle?

Podminovat ČT a vyhodit ji do vzduchu? Štěpánkova slova vyvolala bouři

Pro některé z nás může být letecká doprava tak trochu nepříjemná. Přece jen letíme vzduchem v kovové trubce plné vysoce hořlavého paliva. A taková představa je vskutku zneklidňující.

Věřte ale, že i na to letecké společnosti myslí. Snaží se vás proto uvést do co nejklidnějšího stavu. Napomoci tomu mají například také sedadla v letadle. Tedy abychom byli přesnější – pomoci tomu má jejich barva.

Sedadla v letadlech bývají modrá. Důvodem je, že tato barva má na mysl a tělo uklidňující účinky, vysvětluje server The Independent. Odborníci ze serveru Color Psychology doslova uvádějí. „Modrá barva naznačuje mír - je to barva klidného moře a jasného nebe, které jsou spojeny s vnitřním klidem, mírem a jasným myšlením. Bylo také zjištěno, že modrá zpomaluje srdeční frekvenci a dýchání, takže to může být dobrá barva na pomoc při meditaci nebo relaxaci.“

Shelly Zundellová, vedoucí pracovnice firmy Teague pro průmyslový design, na webové stránce společnosti Boeing dodává: „Cílem je dát letadlům více rezidenční pocit, relaxační barvy a klidné vzory.“

Studie z roku 2009 také zjistila, že barva modrá může lidi učinit kreativnějšími. Navíc vzbuzuje důvěru, což se v případě sedadel v letadle také může hodit.