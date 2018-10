Místo opředené řadou tajemství: Kde ležel biblický ráj?

Od 1. října platí nová povinná výbava do auta! Co do ní patří, co se změnilo?

Křesťanští archeologové dlouhá léta pátrají po legendární biblické rajské zahradě označované také jako Eden. Jejích hledání prý bylo úspěšné. Jsou přesvědčeni, že objevili místo, kde se dříve tento ráj na zemi, ve kterém před vyhnáním dle Bible žili Adam a Eva, nacházel.

Odborníci se domnívají, že Eden je možné lokalizovat do oblasti Ahwar, místa s jedním z nejrozmanitějších ekosystémů na světě, v jihovýchodním Iráku. Tato oblast ležící u hranic s Kuvajtem je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO, který uvádí, že na tomto místě mezi čtvrtým a třetím tisíciletím před naším letopočtem ležely starověké osady. Tato doba odpovídá tomu, kdy byla podle kreacionistů vytvořena Země, vysvětluje server Express.

Tamní obrovské bažiny jsou napájeny řekami Tigris a Eufrat, které by podle doktora John Morrise z Institute for Creation Research (Institut pro výzkum stvoření) mohly kdysi patřit právě do Edenu. Na svém blogu na stránkách institutu napsal: „Bible popisuje oblast kolem zahrady v Genesis a to i za použití rozpoznatelných názvů míst, jako je Etiopie Zmiňuje pramen v zahradě, který se dělí do čtyř hlavních řek včetně Eufratu.“

„Toto vedlo mnoho lidí, včetně biblických učenců, k závěru, že rajská zahrada byla někde v oblasti Středního východu dnes známé jako údolí řek Eufrat a Tigris,“ vysvětluje Morrise.

Nicméně také jedním dechem dodává, že je nepravděpodobné, že by kdy byl objeven přesvědčivý důkaz, že jde skutečně o domov Adama a Evy, protože všechny indicie byly zničeny v jiném biblickém příběhu - velké povodni. „Jak je uvedeno v Genesis – povodeň zcela změnila povrch zeměkoule,“ připomíná a dodává, že právě díky povodni se tyto nálezy mohly usadit kdekoliv po světě.