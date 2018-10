Zapomeňte na diety. Vědci přišli na nový způsob, jak zhubnout i bez drastických opatření

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Na rozdíl od jiných studií tohoto typu nebylo účastníkům nařizováno, co mají jíst. Mohli jíst cokoliv chtěli, ale jen po určitou denní dobu, tzv. časové okno.

Výzkumníci rozdělili účastníky výzkumu do dvou skupin. V první skupině byli ti, kteří jedli své jídlo tak, jak byli zvyklí. Tedy v jejich obvyklých časových intervalech.U druhé skupiny účastníků bylo vyžadováno, aby jedli svou snídani o 90 minut později než normálně a svou večeři o 90 minut dříve než obvykle. Této studie se zúčastnilo 16 zdravých lidí ve věku od 29 do 57 let.

Během celého experimentu si všichni zúčastnění vedli „ stravovací diář “. Předem poskytovali krevní vzorky a po experimentu vyplňovali dotazník.

Výsledky ukázaly, že ti, kteří se museli stravovat podle speciálního kritéria, ztratili v průměru dvakrát více tělesného tuku, než skupina, která se stravovala dle běžných návyků.

Dotazník ukázal, že 57% účastníků ze zkušební skupiny, jež se řídila časovým plánem, napsalo, že u nich došlo k redukci v konzumaci jídla. Celkově tedy jedli méně, než obvykle, a to buď v důsledku menšího hladu, nebo díky redukci svačin, kvůli omezenému času, který jim byl na jídlo stanoven.

Vědce však také zajímalo, jestli je tato forma stravování dlouhodobě udržitelná. Další otázky v dotazníku tedy směřovaly ke zjištění této věci.

Více než polovina (57%) účastníků v dotazníku uvedla, že nejsou schopni dlouhodobě udržovat tento typ stravováním. Důvody toho jsou především sociálního rázu. Účastníci výzkumu uvedli, že jim především vadila neslučitelnost mezi jejich stravováním a stravováním ostatních členů v rodině, nebo na pracovišti.

„I když se jedná o studii menšího rozsahu, ukazuje nám, že i malá změna v našem stravování může přinést velké benefity pro naše tělo,“ říká doktor Jonathan Johnston z univerzity v Surrey.Vědci se nyní budou snažit zopakovat studii na větším vzorku obyvatelstva.

V roce 2012 vzbudila kontroverze studie založená na tzv. 5:2 Dietě. Tato dieta zahrnovala 5 běžných dnů, ve kterých jedli účastníci, cokoliv chtěli a kdykoliv chtěli a následně dva tzv. dietní dny, kdy bylo účastníkům doporučováno snížit příjem denních kalorií na 500 – 600.

Velká část vědců se však proti této dietě ohradila. Vědci především upozorňovali, že daný způsob stravování může vést ke zvýšení rizika diabetu. Navíc zpochybnili, že by měla tato dieta vliv na snížení rizika infarktu, jak realizátoři studie tvrdili.