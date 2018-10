Stane se nošení hidžábu módním hitem? Muslimská cudnost dobývá svět

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Po 11. zářím v důsledku značné protimuslimské rétoriky se módní průmysl zdráhal jakýmkoliv způsobem být spojován s islámem, ať se jednalo o modelky, návrhářky , konzumenty či influencery, upozorňuje stanice CNN. Bohatí klienty z ropných mocností Blízkého východu sice byli ne nedůležitou skupinou nakupující nejnovější módní kolekce, ale to zůstávalo skryto – a to doslova neboť mnohé tyto ženy v velmi restriktivních ropných monarchiích typu Saúdské Arábie své značkové „kousky“ skrývaly pod tradičními, černými oděvy.

V posledních letech ale módní průmysl začal cítit v této oblasti obrovskou příležitost, kterou doposud zanedbával. Podle dat zprávy Thomson Reuters State of the Global Islamic Economy report, která se zabývají muslimskou ekonomikou napříč kontinenty, utratili muslimové v roce 2015 za módu 243 miliard dolarů, což představuje 11 % celosvětového trhu. V roce 2019 by tyto výdaje měly dosáhnout až 484 miliard dolarů, což představuje 14,4% celosvětových výdajů na módu.

Prestižní módní značky Dolce & Gabbana, Nike či Zara začaly představovat vlastní koncepce muslimské módy. Dolce & Gabbana např. přišla s vlastní řadou tradičního arabského oděvu abájí, dlouhých šatů zakrývajících nohy, paže i ramena. Nike má zase vlastní kolekci hidžábů.

Změna vnímání islámu v módním světě je patrná i v případě modelek. Módní prodejce H&M ve svém virálním videu nechal účinkovat muslimské modelky nosící hidžáb, Halimu Adenovou či Mariah Idrissovou. Adenová, která se narodila v uprchlickém táboře, na týdnu módy v New Yorku (New York Fashion Week) reprezentovala značky Harpers Bazaar and Calvin Klein a byla na obálce britského vydání „módní bible“, časopisu Vogue.

K islámu se nyní hlásí i modelky, které by na první pohled nepůsobí jako typické muslimky a které nemají zábrany fotit se v plavkách či dokonce nahé. Vyhledávané sestry Gigi a Bella Hadidovy se hlásí ke svému palestinskému původu, přičemž Bella se vyjádřila, že je hrdá na to být muslimskou (dá se předpokládat, že má k islámu podobný postoj jako její otec, který se označuje za nepraktikujícího muslima) a Gigi se účastnila muslimského svátku Eid al-Adha. Obě supermodelky tak pomáhají legitimizovat působení muslimek v módní sféře.

Cudná móda

Koránský příkaz cudné oděvu zakrývajícího sexuálně vyzývavé partie ženského těla dal název celému tomuto odvětví muslimské módy. Middle East Eye upozorňuje, že poprvé se cudná móda (modest fashion) objevila v v roce 2011, kdy muslimské blogerky a influencerky poukazovaly na módu v Indonésii a Malajsii, která sloužila jako vzor toho, že i muslimky se mohou oblíkat pestře a kreativně. Vlivné muslimské blogerky jako Zajnah Ahmedová ( 100 000 sledujících na Instagramu) či Ruba Zai (přes milión sledujících na Instagramu) napomohly šíření cudné módy jako alternativní možnosti pro muslimky, které chtějí vypadat dobře a zároveň následovat koránských příkazů pro zahalování žen.

Jak upozorňuje módní server Glossy, myšlenka cudné módy je nesena muslimskými mileniály, blahobytnými a sebevědomými muži a ženami, kteří jsou nespokojeni s nedostatkem diverzity na módním poli a chtějí to změnit. Tzv. „generace M“ nevnímá rozpor mezi svým náboženstvím a modernitou, který bývá zmiňován kritiky islámu jako důkaz neschopnosti existence tohoto náboženství v západní, moderní a sekulární společnosti.

Uznání cudné módy ze strany velkých módních domů není vždy některými influencery vnímáno jednoznačně pozitivně. Např. blogerka Dina Torkiaová se cítí „podrážděná“, dokonce „trochu dotčená“ kolekcí cudné módy od Dolce & Gabbana. Podle ní cudná móda existuje už velmi dlouho, přesto se aplausu dostalo až módnímu gigantovi, který v podstatě jen využil tradičního stylu Blízkého východu a prohlásil to za jeho vlastní originalitu. „Nedělají to pro nás, ale dělají to pro svůj zisk,“ vyjádřila Torkiaová své znechucení pro server Middle East Eye.