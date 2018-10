"Náboženství jsou dětinské pověry." Dopis, v němž Einstein odmítl Boha, jde znovu do dražby

— Autor: ČTK

Za více než milion dolarů (asi 22,4 milionu korun) by se mohl v prosinci vydražit dopis, který v roce 1954 napsal Albert Einstein židovskému filosofovi Erikovi Gutkindovi. Proslulý teoretický fyzik v něm nazývá Boha "produktem lidské slabosti" a náboženství "ztělesněním zcela dětinských pověr". Text se poprvé objevil na veřejnosti při dražbě v roce 2008, nyní půjde do aukce v pobočce aukční síně Christie's v New Yorku, napsal deník The Washington Post (WP).