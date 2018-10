Nechcete na kobereček k šéfovi? Těchto sedm věcí rozhodně nevyhledávejte na svém pracovním počítači

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Nikdy byste neměli zapomínat na to, že Váš zaměstnavatel má přístup ke všemu, co jste na svém pracovním počítači či pracovní síti vyhledávali. Opravdu se tedy vyplatí velmi pečlivě zvažovat, co v pracovní době vyhledáváme, na jaké odkazy klikáme či jaké maily posíláme. Zároveň mějte na paměti, že pouhé vymazání historie ve Vašem počítači, není v mnoha případech tím správným řešením.

„Spousta firemních IT oddělení je stále schopna monitorovat aktivitu Vašeho pracovního počítače a upozorňovat na vyhledávání, které je přinejmenším diskutabilní s ohledem na pozici, kterou zastáváte i po vymazání historie ve Vašem prohlížeči,“ říká Michael Kerr odborník v oblasti managementu.

V následujících odstavcích je shrnuto 7 věcí, které se opravdu nevyplatí vyhledávat v práci:

1. Lechtivá videa a filmy pro dospělé

Pro většinu lidí je vyhledávání těchto témat v pracovní době tabu. Najdou se však tací, kteří si s tím hlavu nelámou. V médiích se občas vynoří články, že choulostivá videa si v práci prohlížel některý z politiků nebo například i nějaký učitel. Světové prvenství však nejspíše patří bývalému zaměstnanci států Baltimor, který byl propuštěn, jelikož se ukázalo, že v pracovní době sledoval lechtivá videa celkem 39 hodin. Z toho jeden den celých 6 hodin během 8 hodinové pracovní doby.

2. Vysoce utajované informace týkající se Vaší firmy

Takové informace se rozhodně ani nepokoušejte vyhledávat. IT oddělení pravděpodobně velmi rychle rozpozná Vaše snahy o přístup do zabezpečených oblastí.

3. Stránky související s Vašimi dalšími aktivitami

Pokud máte ještě další zaměstnání nebo rozjíždíte vlastní business, dávejte si pozor, abyste problémy s tím spojené řešili až mimo pracovní dobu toho zaměstnání, ve kterém aktuálně jste.

„Mnoho zaměstnanců bylo vyhozeno, jelikož byli přistiženi, když v pracovní době plnili úkoly spojené s jiným zaměstnáním,“ komentuje Kerr.

4. Hledání nového zaměstnání

Nikdy nepoužívejte svůj firemní počítač k vyhledávání nového zaměstnání a už vůbec ne, pokud hledáte práci u hlavních přímých konkurentů Vašeho stávajícího zaměstnavatele. Lehce by se mohlo stát, že než najdete práci novou, budete vyhozeni z té stávající.

5. Nic, co se týká seznamování a navazování nových vztahů

Je určitě lepší se v pracovní době vyhýbat online seznamkám a hledání vhodného nového protějšku.

6. Stránky, podle kterých plánujete oslavy, dovolenou či svatbu

Jedná se čistě o Vaše soukromé aktivity, které je lepší nechat na doma.

7. Zkrátka náhodné vyhledávání všeho možného

Pomyšlení, že máme přístup k internetu zdarma, nás může občas lákat k bezcílnému brouzdání po různých stránkách. Většina zaměstnavatelů je shovívavá pokud se v rychlosti podíváte na výsledky včerejšího fotbalového zápasu. Rozhodně je však na místě nestrávit sledováním těchto výsledku půlku pracovní doby.