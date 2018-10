Léky, které máme doma všichni, dokáží divy. Ovlivňují psychiku, myšlení i chápání

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Nadměrné množství léků zatěžuje játra a další břišní orgány. To není žádnou novinkou. Přesto řada lidí myslí raději na to, jak se co nejdříve zbavit bolesti, a na možné zdravotní komplikace nepohlíží.

Podle odborníků ale mají léky mnohem větší účinek, než jsme si uměli představit. Studie zveřejněná v American Journal of Epidemiology například ukázala, že léky s obsahem těchto látek mohou způsobit hluchotu.

Nejohroženější jsou podle odborníků lidé, kteří tyto léky užívají příliš často. Vědci hovoří o minimálně dvou dnech v týdnu po dobu šesti let. Důvod, proč chroničtí uživatelé léků s těmito látkami častěji trpí ztrátou sluchu, zatím ale není znám.

Lékaři sice nedisponují jasnými důkazy, které by hypotézu potvrzovaly. Přesto uvádí, že osobám, které užívají paracetamol nebo ibuprofen alespoň dvakrát týdně, hrozí vyšší riziko poškození sluchu.

Vědci také prokázali i další vedlejší účinky těchto léků. Kanadští psychologové zjistili, že u osob, které dostaly paracetamol, došlo k utlumení negativních pocitů. Tým vědců z americké Ohijské univerzity tuto hypotézu dál rozvíjel a jejich výsledky přinesl časopis Psychological Science.

Výsledky ukázaly, že pokusné osoby, jimž byl podán paracetamol, jsou méně zasaženy negativními pocity při pohledu na nejsmutnější fotografie, než osoby, které obdržely placebo.

Kromě úlevy od bolesti se tak na paracetamol může pohlížet i jako na prostředek k "úlevě" od emocí. Negativní stránkou je, že léčivá látka tlumí i pocity radosti a štěstí.

I dřívější výzkumy prokázaly vedlejší účinky této látky. Konkrétně se jedná o snížení negativního hodnocení vnímaného hluku. Testované osoby také dokázaly po požití paracetamolu učinit těžká životní rozhodnutí s pocitem klidu a bezpečí. Podle vědců totiž člověk v psychickém vypětí pociťuje určitou formu duševní bolesti, kterou látka také potlačí.