Alopecie je stále větším problémem. Co o ní musíte vědět?

Pokud s ním navštívíte lékaře, jistě budete mít v lékařské zprávě poměrně známou diagnózu, kterou je nepříjemná alopecie. Tímto způsobem je tento problém v životě žen a mužů označován. Protože se může objevovat u stále více lidí, je na místě podívat se na všechna důležitá fakta, která s tímto zdravotním a také estetickým problémem souvisí.

Existuje několik typů

Je dobré vědět i to, že alopecie může mít několik charakteristik. Když se podíváme na tu nejběžnější, je označována jako androgenní. Ta více postihuje muže, ale existuje také u žen. Zde se jedná o onu typickou plešatost. Dále však musíme zmínit i několik dalších forem, jako je:

Jizvová alopecie

Alopecia areata

Telogenní effluvium

Anagenní efluvium

Projevuje se celkem jasně

Že každý den najdete na svém hřebenu další a další vlasy, to nemusí být nic výjimečného. Ty zkrátka a jednoduše vypadávají naprosto běžně. Horší je situace, kdy se začne projevovat něco nestandardního. Tedy kde začnou vlasy vypadávat ve větší míře, nebo se na hlavě začínají objevovat shluky míst, kde je vlasů výrazně méně. V tomto případě je třeba být na pozoru, jelikož to může znamenat právě riziko daného problému.

Příčin může být více než dost

Nejprve se podíváme na běžné padání vlasů, které dnes není zase až tak výjimečné hlavně u starších mužů. Zde je důvodem primárně dědičnost. Už v mládí tedy můžeme celkem dobře poznat, zda se bude nebo nebude jednat o problém. Mezi další příčiny však může patřit také:

Stres

Prostředí

Strava

Dále nelze zapomínat ani na přímé zdravotní důvody. Mezi ty hlavní patří riziko spojené s autoimunitními chorobami, stejně jako může být spouštěčem i cukrovka. Tedy diabetes prvního typu. Dále do této kategorie spadá také nebezpečná revmatoidní artritida. Tady už se dostáváme do kategorie, která by měla souviset s návštěvami lékaře a s nutností dodržovat předepsanou léčbu. Doprovodným efektem může být právě zmírnění tohoto problému.

Jak se dá problém řešit?

Možností je celá řada. My začneme variantou, která spadá do skupiny preventivních variant řešení. Důležitý by měl být zdravý životní styl. A to s ohledem na místo k životu, psychickou zátěž, ale také stravu. Dále je vhodné hledět i na pravidelné návštěvy lékaře, který pomůže případné diagnózy včas podchytit. Zároveň dokáže předepsat vhodné medikamenty, které pomohou konkrétní nemoc snadno vymýtit.

A co v případě, kdy se tento problém naplno projeví? I zde může pomoc existovat. Když jde o efektivitu, tak řešením je transplantace vlasů, které se řadí mezi jednu z nejmodernějších metod. Hlavně proto, že tato metoda skutečně funguje. Doslova se jedná o nastřelení nových vlasových kořínků, které následně začnou postupně vyrůstat. Něco však tato metoda stojí a tako mnoho lidí využívá i jiné cesty. Ty souvisí s různými vlasovými stimulátory, které se snaží vyživovat a stimulovat pokožku hlavy. A to za tím účelem, aby vlasy rostly tak, jak by růst měly.

Třetí variantou mohou být různé zahušťovače vlasů. Ty sice primárně neřeší problém, ale dokážou z estetického hlediska zajistit, že vlasy budou opět hustší a budou lépe vypadat. Hodí se jako akutní pomoc. Stačí je jenom nastříkat do vlasů, chvíli počkat a efekt se okamžitě dostaví.

Je třeba se obávat? Určitě ano

Pokud žijete v přesvědčení, že se vás daný problém netýká, je třeba změnit svůj názor. Poslední statistiky ukazují, že alopecie je stále závažnější problém jak u mužů, tak i u žen. Může za to hlavně současný životní sty. Že je špatný, to jasně potvrzuje například i řada civilizačních chorob, které se stávají něčím zcela běžným. Logicky se tak zvyšuje i podíl lidí, kteří alopecií trpí.