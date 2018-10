Jen pro silné žaludky: Příběhy nejbestiálnějších a nejbrutálnějších sériových vrahů světa

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

8. Ted Bundy

Ted Bundy je jeden z nejznámějších amerických sériových vrahů 20. století. Bundy unášel, znásilňoval a zabíjel mladé ženy a dívky od 70. let. Jelikož se jednalo o pohledného a sympatického muže, nebyl pro něj problém navazovat vztahy se ženami. Typicky si vyhlížel své oběti na veřejných místech. Poté, co se s nimi seznámil, je lákal do svého bytu. V bytě oběti znásilňoval a posléze usmrtil. V jeho bytě byly nalezeny hlavy 12 mladých žen, které si ponechával jako trofeje. Bundy byl shledán vinným z několikanásobné vraždy a odsouzen k trestu smrti na elektrickém křesle v roce 1989.

7. Charles Ng a Leonard Lake

Charles Ng a jeho komplic Leonard Lake znásilňovali, mučili a zavraždili nejspíše až 25 obětí. Hrůzné činy páchali na Lakeově ranči v Kalifornii. Jejich zločiny vyšly najevo, když byl Ng zatčen v roce 1985 za krádeže v obchodě. Lake byl zatčen o několik dnů dříve a ve vězení spáchal sebevraždu. Policie poté na ranči našla pozůstatky lidských těl. Ng stanul před soudem obžalován z 12 případů vražd. Odsouzen byl v roce 1999 a v současnosti si odpykává doživotní trest ve věznici v San Quintinu.

6. John Wayne Gacy

John W. Gacy sexuálně zneužil a zabil 33 dospívajících chlapců a mladých mužů mezi roky 1972 a 1978 v Chicagu ve státě Illinois. Pod záminkou nabídky práce nebo peněz lákal své oběti do svého domu. Oběti usmrcoval škrcením. Celkem 26 obětí pohřbil okolo svého domu a další hodil do řeky Des Plaines. Za 33 vražd byl odsouzen k smrti. Před vykonáním rozsudku strávil 14 let ve vězení. Smrtící injekce mu byla aplikována v roce 1994.

5. Andrei Chikatilo

Andrei Chikatilo známý z hororu Petra Jákla Ghoul, byl sovětský sériový zabiják. Přezdívá se mu Řezník z Rostov. Byl obžalován ze sexuálního násilí, vražd a zohavení nejméně 52 žen a dětí, které spáchal mezi léty 1978 až 1990 v Rusku. Své oběti také pojídal. Příbuzní obětí žádali úřady o Chikatilovo propuštění, aby jej mohli sami zabít. Odsouzen byl v roce 1992 a popraven střelbou o dva roky později.

4. Tommy Lynn Sells

Texaský zabiják Tommy Lynn Sells prohlašoval, že zabil nejméně 70 lidí. Zločiny páchal mezi léty 1985 až 1999. Je považován za jednoho z nejhorších vrahů v historii Texasu. Oběti usmrcoval bodáním. Jedna z jeho obětí 13letá dívka byla bodnuta 16krát. Nakonec byl Sells dopaden poté, co se pokusil bodáním zabít další ze svých obětí desetiletou dívku. Té se však i přes vážná zranění podařilo uprchnout z domu, ve kterém k činu došlo a varovat sousedy. Podle podrobného popisu byl Sells dopaden. V současné době si odpykává doživotní trest.

3. Gary Ridgway

Gary Ridgway je sériový vrah pocházející z USA. Zatčen byl v roce 2001 za vraždy nejméně 70 žen, které spáchal ve Washingtonu v 80. a 90. letech. Trestu smrti se vyhýbal tím, že podával policii podrobné svědectví o všech svých bestiálních činech. Kvůli tomu, že oběti pohřbíval v řece Green River, bývá mu přezdíváno vrah od Green River. V současnosti si odpykává doživotní trest.

2. Dr Harold Shipman

Dr Harold Shipman byl anglickým doktorem. Odhaduje se, že je zodpovědný za vraždu až 250 lidí. Shipman byl uznávaným odborníkem a mezi akademickou obcí byl velmi respektován. Místní úřady však velmi znepokojoval náhlý nárůst úmrtnosti a následných žádostí o kremaci starších žen v okolí Shipmanova bydliště. Několik těl bylo později exhumováno a bylo v nich nalezeno velké množství diamorfinu. Následně se zjistilo, že Shipman záměrně podával obětem fatální dávku této drogy, aby způsobil jejich smrt. Poté zformuloval jejich závěti tak, aby mohl zdědit velké částky peněz. Soud ho odsoudil k 15 doživotním trestům. V roce 2004 se ve své cele Shipman oběsil.

1. Pedro Alonso López

Lópéz je kolumbijský sériový vrah, který znásilnil a zabil více než 300 dívek v Jižní Americe. Lákal je do odlehlých oblastí nebo opuštěných budov, kde je znásilňoval a poté zabíjel řadou různých brutálních metod včetně škrcení. Vyjádřil se, že zabil 300 osob. Policisté nalezli masový hrob, ve kterém pohřbil 53 těl. O skutečném počtu jeho obětí se spekuluje. Je odsouzen k trestu doživotí od roku 1980.