Jednočlenných domácností přibývá: Je single život výhodou, či nevýhodou?

V České republice se počet lidí, kteří žijí sami, za posledních deset let zvýšil. Skoro třetinu českých domácností obývá jen jeden člověk. Pro situaci, kdy domácnost tvoří jeden člen, se vžil anglický název single život.

Co se týče počtu single domácností v ČR je však třeba podotknout důležitou věc - a tou je, že tyto počty zvyšují i jednočlenné domácnosti důchodců, jak podotýká sociolog Marcel Tomášek. Podstatný podíl však tvoří single mladí lidé.

Lidé dnes žijí single z důvodů, za kterými stojí především celková změna životního stylu převážně v západních zemích. Především mladí lidé mají dnes mnohem větší možnosti, než měli například jejich rodiče. Mohou cestovat, budovat kariéru, učit se jazyky, pracovat v zahraničí a mnoho dalších věcí. Díky rozvoji sociálních sítí se navíc můžeme mnohem snadněji seznamovat a udržovat vztahy s lidmi i na velké vzdálenosti.

Stejně se však nabízí otázky typu: Je single život výhodou, či spíše nevýhodou? Klady i zápory tohoto stylu života si můžete přečíst v následujícím textu.

1. Vracíte se domů do prázdného bytu

Nikdo Vás nečeká, v bytě je občas až hrůzostrašné ticho. Někdy z toho člověka mohou přepadat až deprese. Co když se ale pokusíte změnit svoje myšlenky? Zkuste chápat tento čas jako čas, který máte jen pro sebe. Můžete dělat cokoliv, co máte rádi. Můžete si číst, spát, pustit si film, dát si koupel nebo se něco učit. Snažit se zkrátka seberealizovat.

2. Nemůžete se vyplakat svému partnerovi na rameni po hrozném dnu

Člověk si občas potřebuje postěžovat a v takovém případě mu vlídná partnerova náruč může opravdu chybět. Někdy Vám partnera mohou suplovat přátelé, jindy se však musíte se svými bolístkami utkat sami.

3. Jste jediným zdrojem domácího rozpočtu

Z čistě racionálního hlediska je tato situace velkou nevýhodou single života. Odborníci říkají, že lidé žijící sami utratí překvapivě mnohem více peněz například za jídlo, jelikož se častěji stravují v restauracích nebo si jídlo objednávají. Navíc pokud nastane nějaký větší neočekávaný výdaj ve vaší domácnosti, nemůžete se spolehnout na pomoc partnera a financovat jej musíte pouze z vlastních zdrojů.

4. Na hodně společenských akci se cítíte trapně

Kdo žije single životem, určitě tuto situaci někdy zaznamenal. Přijdete na párty, kde se to jenom hemží páry a Vaši spárovaní přátelé se na Vás dívají s lítostivým pohledem. Musíte se také smířit s tím, že se Vám bude neustále někdo snažit dohodit svého super skvělého kamaráda.

5. Jste více nezávislí

Předchozí body byly spíše negativní, ale v podstatě vše závisí jen na úhlu Vašeho pohledu. Single život Vás naučí být nezávislou osobou. Budete se o sebe umět postarat sami. Nejspíše Vás to posílí a do budoucího vztahu poté budete vstupovat s větší pohodou, protože budete vědět, že pokud Vám to nevyjde, vy to zvládnete.

6. Radši jste sami, než abyste byli ve špatném vztahu

To je velice důležitý poznatek. Prostě víte, že si třeba zasloužíte víc a nebojíte se to zkusit najít. Nechcete zůstat uvězněni ve vztahu, o kterém nejspíše oba tušíte, že to není ono, ale radši spolu zůstáváte z obavy, že už byste nikoho lepšího nenašli.