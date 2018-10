Necháváte v autě láhve s vodou? Můžete přijít o celý automobil

Nečekané vzplanutí ve svém vozidle zpozoroval v americkém Boise Dioni Amuchastegui. Teplota vzduchu dosahovala tropické hodnoty 38 stupňů Celsia. Muž však udělal zásadní a nebezpečnou chybu - nechal lahev s vodou na předním sedadle svého náklaďáku.

Amuchastegui neměl ani nejmenší ponětí, že by malá plastová lahev mohla způsobit něco, jako je požár. Přesně k tomu však došlo. O incidentu informuje americká zpravodajská stanice CBS News.

"Dával jsem si zrovna brzký oběd, seděl jsem v dodávce. Najednou jsem zaznamenal kouř, který se mi mihl před očima," popisuje muž svůj zážitek. "Podíval jsem se kolem sebe a uvědomil si, že světlo, které odrážela lahev, pomalu ale jistě způsobilo požár předního sedadla," říká. Muž se se svým příběhem svěřil médiím zejména proto, aby varoval ostatní.

"Hodně lidí z jeho týmu se domnívalo, že vzplanutí nastražil," řekla pro CBS jedna ze spolupracovnic muže Melissa Thomová. "Všichni byli v šoku," dodala. Následně se muž skutečně rozhodl podobnou situaci zinscenovat a nahrát ji jako video na firemní facebook. Video ukazuje, že kouřit se z auta začne relativně krátce po umístění lahve proti přímému slunci.

"Zaoblená plastová láhev plná čiré vody může působit jako čočka, která koncentruje energii ze slunce na jeden bod," vysvětluje Amuchastegui. Videa si všimla také hasičská ústředna v Oklahomě, která si provedla sama podobný test.

Jeden z členů hasičského oddělení David Richardson řekl CBS, že nezáleží na teplotě. "Teplota vzduchu nehraje roli. Lahev pracuje stejně jako zvětšovací sklo, které jste používali jako děti k vypalování děr na listu. Je to stejný princip." Řidiči by se neměli obávat, pokud ponechají lahev s tmavou tekutinou nebo zbarvenou lahev na své sedačce. Pokud však máte čiré plastové lahve s vodou, měli byste je uložit někam pod sedadlo, kam nedosáhne sluneční svit.

"Nejde o krizi. Nevíme o tom, že by se to stávalo nějak často a nemáme hlášeno, že by šlo o hlavní faktor, který by přispěl k požárům v automobilech v našem okrese, ale potenciál pro to existuje," dodává Richardson.