Zbytky jídel, mastné fleky či lepkavé otisky. Víte, jak správně očisti váš počítač?

U počítače často jíme, pijeme, někdy máme počítač umístěný v prašných prostorech. Není tedy překvapením, že se nejen v klávesnici a na myši vyskytují zbytky jídel, mastné fleky či lepkavé otisky. Údržbě našeho počítače bychom měli věnovat dostatečnou pozornost. Špína v něm se vyskytující může být i zdraví nebezpečná. Jak tedy vyčistit počítač? To bude krok po kroku probráno v následujícím článku.

Počítačová skříň

Než začnete pomalu čistit svůj počítač, nezapomeňte uklidit místnost, ve které ho máte umístěný. Ať je celý úklid kompletní.

U počítače můžete začít tou největší částí - počítačovou skříní. Pokud nejste odborník, raději se nepouštějte do složitého rozmontování všech částí skříně. Pro začátek stačí, když očistíte skříň jako celek. Setřete prach ze všech částí. Nezapomeňte i na spodní část. Ze skříně pro jistotu oddělejte všechny kabely. Pamatujte si však, jak dané kabely vrátit, tedy který kam patří.

Klávesnice

Klávesnici odpojte. Klávesnici nejprve otřete vlhkým hadříkem. Používejte hadřík z mikrovláken. Dobrá může být také stará ponožka, samozřejmě čistá. Poté, co jste otřeli její povrch, otočte jí a pořádně s ní zatřepte. Vypadnou z ní různé zbytky potravy, vlasy a podobně. Prostory mezi klávesami můžete čistit vatovou tyčinkou do uší. Tímto vyčistíte asi 80% hlavních nečistot. Do samotného rozmontování jednotlivých kláves se pusťte raději, jen pokud jste odborník.

Myš

Myš čistěte také vlhkým hadříkem. Některé prostory můžete opět čistit vatovou ušní tyčinkou, nebo něčím tenkým, například malým tenkým šroubovákem. Vždy však čistěte prostory jemně, rozhodně nepoužívejte hrubou sílu.

Monitor

Monitor počítače a obrazovka jsou extrémně citlivé komponenty a vyžadují zvláštní šetrné postupy čistění. Prostředky jako okena nejsou na čištění obrazovky vhodné. Čisticí prostředky na bázi čpavku nebo alkoholu také raději nepoužívejte. Mohou odstraňovat antireflexní nátěr aplikovaný na obrazovce, což může poškodit displej.

Na čištění monitoru si raději vyrobte vlastní prostředek. Na něj použijete dvě věci – bílý ocet a destilovanou vodu. Obě složky zřeďte ve stejném množství. Před samotným čištěním obrazovky, důkladně očistěte veškerý prach z povrchu monitoru.

Důležitým pravidlem je, abyste nikdy nelili kapalinu přímo na obrazovku. Raději nanášejte připravený roztok po kapkách na hadřík z mikrovlákna. Obrazovku poté čistěte kruhovým pohybem, abyste zabránili vzniku čmouh.

Tímto postupem vyčistíte hlavní nečistoty na vašem PC. Důkladnější, hloubkové čistění byste však nikdy neměli provádět bez odborného poučení.