Dvacetiletá dívka snědla extrémně pálivé nudle. Pak se nestačila divit, co se s jejím tělem děje

— Autor: -peb / EuroZprávy.cz

Dvacetiletá vloggerka Shannen Goulding byla převezena do nemocnice poté, co se v její stolici objevila krev. Stalo se tak den po tom, co přijala nabídku a pokusila se sníst extrémně pálivé jídlo jedné z nechvalně proslulých výzev.