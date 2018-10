Svatební den Tiny Turner? Zpěvačka skončila v slzách na oplzlé show

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Tina Turner listu řekla, že se bála Ikeovu žádost o ruku odmítnout. Ike byl o sedm let starší, objevil ji a udělal z ní zpěvačku své skupiny Kings of Rhythm.

Žádnou úžasnou svatbu ale neměli. Ike je naložil do auta a odvezl z Kalifornie přes hranici s Mexikem do Tijuany k "mexické verzi smírčího soudce", vzpomíná zpěvačka. Pak bylo hůř, den skončila v slzách na sexuální show. "Lidé si neumí představit, jaký muž to byl - člověk, který vezme svou zbrusu novou ženu na živé erotické vystoupení hned po sňatku," řekla.

zdroj: YouTube

Na hudebním poli se páru dařilo, v 60. a počátkem 70. let zpívali jeden hit za druhým, v roce 1972 získali společně Grammy za píseň Proud Mary a v roce 1991 byli Turnerovi uvedeni do rokenrolové síně slávy. Rozvedli se v roce 1978.

Po úspěšné hudební kariéře Ike Turner propadl v 80. letech drogám a alkoholu, zemřel v roce 2007 ve věku 76 let.

V autobiografii Já, Tina z roku 1986 Turnerová odhalila, že jí Ike fyzicky zneužíval celou dobu jejich manželství. Částečně to uznal i on, když ve své autobiografii napsal: "Jistě, uhodil jsem ji. Několikrát jsem ji bez rozmýšlení srazil k zemi. Nikdy jsem ji ale nebil".

Dnes žije 78letá legenda ve Švýcarsku s hudebním producentem Edwinem Bachem, za něhož se provdala v roce 2013.