Vypadáte mladší, než ve skutečnosti jste? Hrozí vám nepříjemné problémy

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Známe to všichni. Většina lidí má poté, co se dozví váš věk, potřebu reagovat slovy "vypadáš starší" či případně "na takový věk bych tě netipoval, vypadáš rozhodně mladší" apod. Jistě nelze upřít, že většinou jde pouze o zdvořilostní frázi, někteří to ale možná myslí vážně. A podle lékařů je to dost možné. Zjistili totiž, že lidské tělo může i ve třiceti skutečně vypadat na šedesát.