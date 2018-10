Síla evoluce v praxi: Opice brzy nebudou nejchytřejší zvířata na Zemi. Kdo je předběhne?

Chápou, co je smrt, a umí využívat jednoduché nástroje. Jsou až děsivě inteligentní a nezadají si se šimpanzem. To ale není vše, co havrani dovedou. Umí totiž i plánovat. A v tom se vyrovnají opicím.