Ženy, které milovaly Hitlera? Nešlo jen o Evu Braunovou

Adolf Hitler vyznával velmi asketický styl života. Jedním z jeho projevů byla zdrženlivost vůči něžnému pohlaví. Hitler příliš nevyhledával ženskou společnost. Během vůdcovských let se vyhýbal být spojován s ženami, aby nepopudil své příznivce – speciálně mezi ženami – a nebyl milostným avantýrami rozptylován od toho, co vnímal jako své životní poslání. Podle něj bylo úlohou žen starat se o domácnost a rodit děti a toto konzervativní přesvědčení přijalo celé nacistické Německo. Jeho určitý despekt vůči ženám a nadšené vyzdvihování mužských hodnot vedlo některé badatele ke spekulacím, zda-li nebyl Hitler latentní gay.

Ačkoliv to nelze vyloučit, z historických pramenů vyplývá, že Hitler v některých ženách nacházel skutečné zalíbení. První jeho láska byla židovská dívka Stefanie z Vídně. Hitler jí však nikdy nevyjevil své city, místo toho o ní psal srdceryvné básně, které jeho mladý přítel, chudý August Kubizek, musel přetrpět. S ním Hitler chodil navštěvovat vídeňskou vykřičenou čtvrť. Podle některých fám zde od židovské prostitutky chytil syfilis.

Proti údajné homosexualitě též hovoří Hitlerovo zvaní hereček do svého bytu na „soukromé představení". Jedna herečka, Renata Müllerová, rozšiřovala pověsti o Hitlerově údajném sklonu k sebeponižování. Prý si měl klekat a žádat ji, aby ho kopala. Když v roce 1937 spadla z okna, vyrojily se pochybnosti o verdiktu sebevraždy. Pověsti o Hitlerově poněkud netypických sexuálních preferencí ještě více rozšířila tajná zpráva z amerického Úřadu strategických služeb (předchůdce CIA) z roku 1943 označuje Hitlera za „impotentního koprofila (záliba ve výkalech)." Na základě tvrzení Otta Strassera, jednoho z Hitlerových odpůrců ve straně, zpráva tvrdila, že diktátor nutil svou neteře Angelu „Geli“ Raubalovou, aby na něj močila močila a vyprazdňovala se. Věrohodnosti této zprávy napomáhala její sebevražda. Nicméně, není jisté, nakolik zpráva není jen výplodem politické propagandy.

Ženy milované Hitlerem

Jisté je, že ke své neteři cítil Hitler skutečně hlubokou náklonnost. O generaci mladší dcerou své poloviční sestry byl naprosto posedlý a propadl záchvatu obrovského vzteku, když zjistil, že randí s jeho řidičem Emilem Mauricem, který byl okamžitě propuštěn (ačkoliv byl později znovu přijat). Maurice, jehož považoval Hitler za svého osobního přítele a kterému dovolil i přes jeho židovský původ zůstat v SS navzdory Himmlerovým námitkám, řekl později spisovateli Nerin E. Gaunovi, že Hitler „ji rád všude ukazoval, byl pyšný, že je viděn ve společnosti takové atraktivní dívky. Byl přesvědčen, že tímto způsobem zapůsobil na své spolubojovníky, jejichž manželky nebo přítelkyně skoro všechny vypadaly jako pradleny."

Gelina sebevražda je dodnes předmětem spekulací. Podle některých verzí důvodem byly ony perverzní sexuální choutky, které s ní měl Hitler provozovat. Podle jiných samotná Geli si užívala postavení a moc, které jí přízeň Hitler přinášela. Podle Wilhelma Stockera, člena SA, který strážil Hitlerův mnichovský byt, okolo roku 1931 se začala Geli obávat, že v blízkosti jejího „strýčka“ je jiná žena, která by jí mohla připravit o její postavení, kvůli kterému byla ochotná snášet Hitlerovi podivné sexuální preference. Prý se několikrát zmínila o tom, že její strýc se o ní nezajímá tak jako kdysi. Podle některých teorií se pokusila Hitlera vydírat a Hitler ji proto zabil.

Její údajné vydírání mělo spočívat v tom, že poví veřejnosti o Hitlerově románku s šestnáctiletou Marií Reinterovou. Hitler se s ní začal scházet ve svých 37 letech. Anglický historik Ian Kershaw poukazuje na to, Hitler preferoval o mnoho let mladší dívky jako jeho otec, dívky, kterým mohl dominovat a které by jej bezvýhradně poslouchaly. Spisovatel Ronald Hayman podotýká, že Hitler se cítil velice nervózní mezi ženami jeho věku. Bál se, že jej poníží nebo odmítnou. Na o generaci mladší dívky mohl vyvinout nátlak a jednat s nimi jako s dětmi. Nicméně, ačkoliv byl Hitler fascinován Marií a chtěl si jí dokonce vzít, nakonec se s ní rozešel kvůli svému poslání a podle některých taktéž z obavy, co by na takový vztah řekla německá veřejnost.

Hitler si uvědomoval, že jeho vzestup k moci byl mimo jiné podmíněn velkou, významnou podporou, kterou měl mezi německými ženami. Ačkoliv Hitlerovi vize německé ženy byla vůči ženám v důsledku dost nepřátelská, německé ženy jej přesto milovaly a byly jeho osobou až sexuálně fascinovány. Populární teorie říká, že během jeho plamenných řečí některé ženy dokonce prožívaly orgasmus. Hitler usilovně snažil prezentovat sám sebe jako muže náležejícího všem německým ženám. Proto udržoval všechny své románky mimo pozornost veřejnosti a to i pozdější manželku Evu Braunovou. Ta tím velice trpěla a jako všechny lásky se pokusila o sebevraždu. Nakonec se jí to povedlo na sklonku války, poté, co si jí Hitler konečně vzal. Tato unáhlená svatba před smrtí jen potvrzuje, že jedinou ženou, kterou Hitler skutečně miloval, bylo Německo.