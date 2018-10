Co by lidé udělali pro záchranu života? Tyto případy ukazují, že cokoliv

Australan odehnal bílého žraloka

V roce 2007 se Australan Eric Nerhus potápěl s přáteli pro měkkýše, když k němu připlaval velký bílý žralok a částečně ho spolkl. Nerhus v tmavé vodě žraloka ani neviděl, až když cítil zuby, si uvědomil, že ho napadl žralok. Naštěstí měl na sobě olověnou potápěčskou vestu, která ho z větší části ochránila. V ruce svíral dláto, kterým chtěl uvolňovat měkkýše od kamenů. Tím začal žraloka bodat do hlavy a nakonec ho vyděsil natolik, že odplaval.

Nerhus potom vyplaval ke člunu a byl odvezen do nemocnice, kde se o něho postarali. Největším problémem byl šok a ztráta krve. Kdo by nebyl v šoku po tom, co se porval s bílým žralokem a málem se z něho stal oběd?

Jihoafričan zbil tygra svým kolem

Sam Songwami se brzkého srpnového rána 2016 vydal na kole do práce. Cestou uviděl tygra, který odpočíval pod stromem. Jakmile si tygr všiml Sama, vystartoval po něm. Sam po tygrovi nejdříve začal házet kameny, aby ho od sebe odehnal. To však bohužel nefungovalo, a tak Sam popadl jedinou další věc, která by mu mohla pomoci – své kolo.

Kolem tygra bil téměř půl hodiny, než žena procházející kolem zavolala pomoc. Místní rezervace pro divoká zvířata The Farm Inn poslala zaměstnance, kteří tygra omráčili uspávací šipkou. Později zjistili, že právě jim tygr utekl. Samovi se naštěstí nic nestalo, ovšem jeho kolo bylo zničené. Proto měl radost, že mu The Farm Inn pořídil kolo nové.

World of Warcraft zachránil život dvou dětí

Dvanáctiletý Hans Olsen a jeho sestra vyrazili na procházku blízko u jejich domu v Norsku. Zamířili k blízkému lesu, když narazili na losa. Los se vyděsil, rozzuřil a napadl je. Hans byl rozhodnutý svou sestru zachránit a začal na losa křičet, aby jeho pozornost odlákal od své sestry. Neměl šanci losa přeprat, ale vzpomněl si na taktiku z hry World of Warcraft. Padl na zem a předstíral, že je mrtvý – to hráč může ve hře udělat po dosažení třicátého levelu.

Losa to zmátlo, po chvilce o dvojici „mrtvol“ ztratil zájem a odešel. Díky tomu se sourozencům nic nestalo. Rodiče se určitě nezlobili, že jejich syn hraje počítačové hry.

Téměř sedmdesátiletá žena pobodala pumu propiskou

Manželé Jim a Nell Hamm se v roce 2007 vydali na túru na severu Kalifornie, když je napadla divoká puma a skočila po Jimovi. Puma se mu zakousla do hlavy, zatímco on se bránil, Nell našla větev, kterou se pokusila pumu odehnat. To bohužel nepomohlo. Jim jí řekl, že má v kapse propisku, ať s ní pumu bodne. Nell propisku vytáhla a bodla pumu do oka, při bodnutí ji zlomila a kousky zůstaly v oku.

Pak Nell pumu naposledy praštila větví, kterou o zvířecí hlavu téměř zlomila, než se puma stáhla. Nell kolem sebe větví mávala a křičela, dokud puma nezmizela v lese. Pak se vrátili do civilizace a oba dva vzala sanitka do nemocnice. Jim měl mnohonásobná zranění, od kousanců po hluboké škrábance, Nell se však nic nestalo.

Australan dal pěstí klokanovi, aby zachránil svého psa

Skupinka lovců se vydala na lov divokých prasat, aby splnili poslední přání pacientovi s rakovinou. Vzali s sebou psy cvičené na tento lov. Max, jeden ze psů však vyplašil klokana, který ho popadl a držel ho podpaží. Greig Tonkins, Maxův majitel, vyběhl z auta za ním, aby Maxe vysvobodil.

Klokan Maxe pustil a zaměřil se na Tonkinse jako na svého protivníka. Jeden kopanec klokaních nohou by Tonkinse mohl zabít. Ten proto nečekal a rychle klokanovi vrazil pěstí do obličeje. Zmatený klokan pak odskákal, zatímco Tonkins se i se psy vrátil k autu. Max měl na sobě pevnou vestu, která ho měla ochránit před kly prasat. V tomto případě ho však ochránila před klokaními drápy.

Manželé se v obývacím pokoji porvali s medvědem

V říjnu 2011 Richard Moyer pustil svou fenku Brindy vyvenčit. Fenku však zahnal do domu medvěd, který ji následoval dovnitř. Jeho manželku Angelu vzbudil hluk, přiběhla do obývacího pokoje, kde mezitím medvěd napadl Richarda. Angela začala křičet, aby medvěda rozptýlila. Ten zaútočil na ni a několikrát ji pokousal. Richard se pokusil medvěda od Angely odlákat.

Po chvíli se medvěd zničehonic zastavil, vyšel z domu na verandu, kde chvíli seděl, než se sebral a zmizel v lese. Oba dva byli odvezeni do nemocnice, jejich zranění však nebyla vážná. Nakonec se nic nestalo Brindy, manželům ani jejich synovi, který to všechno prospal.

Farmář pokousal hada

V dubnu 2009 si keňský farmář Ben Nyaumbe hleděl své práce, když omylem šlápl na téměř čtyřmetrového hroznýše. Ten se kolem něho omotal a odtáhl ho ke stromu. Postupně se kolem něho začal ovíjet, aby ho pomalu uškrtil, jak mají tito škrtiči ve zvyku.

Ben se nebyl schopen ze stisku vysvobodit, ovšem rozhodně nechtěl, aby z něho byla svačina pro hada. Proto skoro tři hodiny čekal, než se hadí ocas dostane blízko k jeho obličeji. A zakousl se do něj. Had naštěstí povolil stisk a Ben byl schopný vytáhnout svůj telefon a zavolat pomoc. Ačkoliv hada chytili, utekl jim a nikdo ho už neviděl.

Žena ubila levharta zahradnickým náčiním

Indka Kamla Devi se v srpnu 2014 zabývala úpravou svého políčka, když na ni z křoví vyskočil levhart. Boj komentovala se slovy, že sebrala odvahu a slíbila si, že toho dne nezemře. V rukou měla naštěstí svůj srp a rýč, kterými se do levharta pustila. Bila ho, sekala po něm a bodala ho skoro půl hodiny, než šelmu zabila.

Při boji ztratila mnoho krve a s hlubokými šrámy a zlomeninami šla skoro půl kilometru, než našla pomoc. Doktoři, kteří ji ošetřovali, byli překvapeni, že útok levharta vůbec přežila. Mrtvé tělo levharta bylo objeveno kousek od vesnice.

Američan vrazil pěstí aligátorovi

Dave Quarterman z Gerorgie vzal v září 2005 své psy na procházku. Dlouhým aportováním je unavil a zahřál, proto psi odběhli do vody, aby se namočili, zatímco Quarterman zamířil k autu uklidit věci. Zničehonic však uslyšel bolestné kňučení. Bez rozmyslu vyrazil zpět a vběhl do vody až po pas.

Vzápětí se na hladinu vynořil skoro tři metry dlouhý aligátor s jeho fenkou Shebou v čelistech. Quarterman prý vůbec neuvažoval, jen věděl, že musí zachránit svou fenku. Rozpřáhl se a vrazil aligátorovi ránu pěstí do oka. Ten pak fenku pustil a Quarterman ji rychle odvezl k veterináři. Shebě se naštěstí nestalo nic vážného.