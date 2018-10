Přeřekli jste se? Podle odborníků to nebyl omyl, váš mozek potřebuje okolí něco sdělit

Pojede papež Franrišek do KLDR? Kim Čong-un by ho rád uvítal v Pchjongjangu

Freudovské přeřeknutí, jinak také lapsus, je součástí psychoanalýzy. Při takovémto přeřeknutí je řeč narušena naším podvědomím či vnitřní úvahou. Psychoanalýza k tomuto přidává i přeslechnutí či ztráty předmětů. Nejvýrazněji si tohoto všímáme ve chvíli, kdy člověk omylem řekne sprosté slovo místo toho, co chtěl původně.

Pokud byste se takto přeřekli před vídeňským psychoanalytikem Sigmundem Freudem, položí vás na pohovku a povede s vámi dlouhý rozhovor o vašem dětství, o vztahu k rodině, k vašemu okolí a jednoznačně by se dostal k tomu, zda ve vás to či ono slovíčko probouzí sexuální touhu. Podle Freuda totiž přeřeknutí často odhalují ty nejniternější tajemství a touhy. Když tedy prezident Bush o spolupráci s Reaganem řekl, že „We had sex…“ místo „setbacks“ (překážky), Freud by pravděpodobně uvažoval, že Bush touží po Reaganovi nebo v něm řeč o politice probouzí sexuální vzrušení.

Dnešní odborníci však tvrdí, že takováto přeřeknutí neznačí, jestli je člověk sexuálně frustrovaný či vzrušený. Přeřeknutí pak mohou být jazyková, ale také psychologická.

Podle lingvistů bývají chyby způsobeny například foneticky, kdy člověk část slova řekne předčasně a smíchá ho s tím, o němž právě mluví. Takhle pak z „obřího bombardéru“ vznikne „bobří bombardér“. Někdy se zamění část slov, takže pak vznikne „čáva a kaj“ místo „káva a čaj“. Jindy člověk omylem řekne zcela jiné slovo, jako „dej jídlo do pračky“ místo do ledničky. Takováto přeřeknutí se mohou stát každému.

Z psychologického hlediska dochází k přeřeknutím například proto, že zrovna něco vidíte či slyšíte. Mluvíte například o škole, zároveň v televizi vidíte vlak a řeknete: „Jdu na vlak“ místo do školy. Freudovské přeřeknutí se také projevuje, pokud o něčem vyloženě nechcete mluvit. Funguje to podobně, jako když vám někdo řekne „Nemysli na růžového slona“. V tu chvíli máte plnou hlavu růžových slonů. Pokud tedy dítě chce před rodiči tajit poznámku a plnou silou se na to soustředí, pravděpodobně to velice brzy vyhrkne, aniž by chtělo.

Můžete být tedy v klidu, že přeřeknutí nemusí vyjevit vaše nejtajnější touhy. Může však odhalit to, co se snažíte tajit nebo o čem se snažíte lhát. Pokud jste ve stresu, roztěkaní nebo spěcháte, budete mít k přeřeknutí větší sklon. Přesto je to obvykle něco, čemu se lze zasmát, ne důvod k panice.