Tajemné zvuky z pekla? Jedna z největších záhad planety je dosud nerozluštěna

Legenda o Kolském vrtu tvrdí, že mikrofon spuštěný 12 kilometrů pod zemský povrch zachytil zvuky pekla. Údajně na něm byly slyšet řvoucí lidé a hlasy plné utrpení. Podle vědců šlo o zvuky pohybujících se litosférických desek, lidé ale tvrdí, že se provrtali do samotného pekla.

Navzdory všeobecnému přesvědčení ale nejde o první ani poslední případ, kdy byly z nitra Země zachyceny podezřelé zvuky. Odborníci však dlouho nedokázali přijít na to, co je vydává. A dodnes to ve skutečnosti neví.

Odborníci z Pařížského institutu fyziky Země ale vymysleli metodu, která má pomoci objasnit jejich původ přesněji než dosavadní metody. Tým Marthy Deenové umístil měřící přístroje do hlubin oceánu a možná tuší, co ony podivné zvuky vydává.

V letech 2012 až 2013 odborníci rozložili v Indickém oceánu východně od Madagaskaru 57 seismických přístrojů. K identifikaci zvuku museli odborníci použít kombinaci technik, kterými odstranili rušivé infračervené vlny a proudy, aby korigovaly signál. Zjistili, že přirozené vibrace Země dosáhly hodnoty od 2,9 do 4,5 mHz.

Seizmologové se nyní domnívají, že zvuky zřejmě vydávají atmosférické poruchy. Nejsou si ale stoprocentně jisti a s jistotou to potvrdit nedokáží. Plánují proto pokračovat ve výzkumu a zjistit, co přesně za záhadnými zvuky stojí.

Ať už se na dně hlubokých vrtů nachází cokoliv, peklo to s největší pravděpodobností nebude. Ostatně i na dně Kolského vrtu nebyly nalezeny duše trpících, ale mikroskopické fosílie jednobuněčných organismů a voda, která místy dosahuje teploty až 180 stupňů.