Tyto potraviny většina z nás dává do lednice. Opravdu tam patří?

Pro správné uskladnění je důležitá už samotná sklizeň. Jádrové ovoce by se mělo sklízet v plné zralosti a po případném oschnutí ve stínu rovnou uložit. Natrhané ovoce by se nemělo do beden házet z výšky, spíše opatrně pokládat. Je nutné ochránit kusy před otlaky, citlivé jsou především hrušky.

Skladujte jen zdravé plody, ty poškozené totiž nevydrží přes zimu a navíc urychlují kažení ostatních. Pryč dejte ty napadené škůdci nebo chorobami, otlačené, deformované, nahnilé nebo jinak poškozené kusy.

Ideální jsou co nejodolnější odrůdy, ty totiž při správném skladování vydrží měsíce. Zároveň má ovoce i zelenina nejdelší trvanlivost v přirozeném období. Pokud tedy chcete plody k uskladnění nakoupit, vybírejte ty sezónní.

Domácnost lze rozdělit do několika skladovacích zón a každá z nich je vhodná pro jiný druh potravin. Jde o suchou, chladnou, chlazenou a mrazicí zónu. Základem je vybrat ten správný prostor, kde ovoce a zeleninu uskladnit.

V suché zóně je místnost o teplotě 18 až 20 °C a nízké vlhkosti. Jsou to třeba regály v kuchyni, kuchyňské skříňky nebo spíž. Čerstvé ovoce zde dlouho nevydrží, ale pro sušené ovoce nebo čaj je to ideální místo.

Chladná zóna má do 12 °C a vyšší vlhkost, příkladem je sklep. Právě ta je vhodná pro skladování ovoce a zeleniny. Pokud nemáte sklep, můžete plody skladovat na balkóně, případně bedničky vystlat rašelinou.

Chlazenou zónou je lednice, v níž by se měla teplota pohybovat mezi 0 až 5 °C. Místo zde najde ovoce a zelenina, které zpracujete nebo zkonzumujete během několika dnů. Nejchladnější zónou skladování je mrazák. Mražená zelenina a ovoce vydrží nesporně nejdéle, v některých případech však na úkor kvality.

Trvanlivost ovoce je významně ovlivněna čistotou nádob, do nichž jste plody trhali, a nářadí, jímž jste je sklízeli. Nejdůležitější je však čistota nádob a prostor, ve kterých budete kusy skladovat. Skladovací prostory by navíc měly jít dobře utěsnit, ale zároveň je nutné lehce vyvětrat.

Různé krabice a přepravky se používají už po staletí a stále jsou pro skladování ovoce a zeleniny tou nejlepší nádobou. Ideální jsou dřevěné lísky nebo odolné plastové bedýnky, rozhodně ale nesmí být uzavřené a měly by být vzdušné. Vyhněte se také papírovým krabicím, ve vyšší vlhkosti spíše uškodí. Plody na sebe nevrstvěte!

Kusy, které chcete zmrazit, dobře zabalte - ideální jsou sáčky nebo různé plastové nádobky. Do mrazáku dávejte jen nepoškozené plody, případně nachystané tak, jak je později budete chtít použít. Po rozmrazení by se měly zelenina a ovoce dále tepelně zpracovat a nejíst jen tak.

Ovoce je specifické tím, že přejímá vůně jiných látek. Ovocné plody by proto měly být skladovány jinde než zelenina, zvláště brambory. Kromě přenosu pachů hrozí i přenos plísní. Ovoce i zelenina by také měly být uchovány v jiných přihrádkách než ostatní potraviny.

Některé plody navíc způsobují rychlejší kažení jiných druhů - takovým příkladem jsou banány nebo rajčata. Zároveň vám ale mohou posloužit, když je zkombinujete s nezralými plody. Úplně zvlášť by měla být jablka a hrušky.

Nezapomeňte uskladněnou úrodu pravidelně kontrolovat, alespoň jednou týdně. Nahnilé plody okamžitě odstraňte.

Jahody, borůvky, maliny je možné skladovat jen krátkodobě, nejlépe v lednici. Zároveň plody nemyjte, dokud je opravdu nebudete používat. Stejně jsou na tom peckoviny, které je nejlepší uložit do mrazáku.

Jablka a hrušky skladujte v otevřené bedničce ve sklepě. Držte je od ostatního ovoce a zeleniny, v jejich blízkosti se totiž rychleji kazí.

Citrusy by se neměly mýt, vydrží pak déle. Při pokojové teplotě vydrží jen krátce, v lednici asi dva týdny.

Banánům nedělá dobře chlad, neměly by se tedy dávat do lednice. V chladničce totiž zešednou a změní konzistenci. Ideální je uchovávat banány ve spíži při teplotě do 15 °C.

Brambory nejdéle vydrží v suchu a chladu. Měly by být zároveň v tmavé, ale dobře větratelné místnosti. Skladujte je v teplotě od 2 do 4 °C.

Cibule a česnek potřebují podobně jako brambory sucho a tmu, ideální je pro ně ale vyšší teplota - kolem 10 °C.

Mrkev, celer a petržel by měly být uskladněny v bedničce vyskládané rašelinou nebo pískem. Nezbavujte je natě a skladujte na chladném místě.

Bylinky by měly být zabaleny do alobalu, aby neztratily svoji svěžest. I tak ale nevydrží příliš dlouho čerstvé, je tedy nejlepší je usušit a uskladnit v nádobách v suché, větrané místnosti s co nejstabilnější teplotou.

Ořechy vydrží velice dlouho, musí ale před uskladněním řádně uschnout. Skladujte je ideálně nevyloupané, v dřevěné bedýnce a na suchém a chladném místě. Ořechy bez skořápky je možné uchovat pouze v lednici nebo mrazáku.