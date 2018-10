Jak správně skladovat mléko? Na dveře lednice podle odborníků rozhodně nepatří

Existují lidé, kteří mléko po přinesení z obchodu dávají do lednice rovnou. Jiní jej po vzoru velkých obchodů nechávají mimo lednici a přijde do ní až po otevření. Obojí je svým způsobem správně, pokud ale mléko otevřeme, musí do lednice vždy.

Kam jej v chladničce umístit je ale složitější otázka, než se zdá. Podle odborníků totiž nepatří ani do dveří, ani na horní poličky. V lednici totiž není všude stejná teplota a na horní police bychom měli dávat věci, kterým nějaký ten stupeň navíc nevadí.

Jediné správně místo, kde by se mělo mléko uchovávat, je spodní police. Mléko je také potřeba držet stranou od aromatických potravin. Pokud jej ale budete po otevření uchovávat v původním obalu, poměrně rychle se zkazí.

Tomu se dá vyvarovat přelitím mléka do uzavíratelné vzduchotěsné nádoby. V takovém případě by vám totiž mělo vydržet až několik týdnů.

Málokdo také ví, že mléko je možné zmrazit, a to až na téměř dva měsíce. Vzhledem k tomu, že jeho trvanlivost ale většinou není malá, málokdo to v praxi využije.