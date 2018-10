Kolik lidí je potřeba, aby lidstvo přežilo?

Možnost kolonizace vesmíru je v tuto chvíli asi stejně vysoká, jako riziko jaderné války. V obou případech by ale záleželo na tom, aby byla populace natolik vysoká, že se lidstvo dokáže nadále množit a osídlit buď opět Zemi, nebo jinou planetu. V případě kolonizace planet mimo Sluneční soustavu by tak lidstvo mohlo za určitých podmínek přežít, potřebovalo by ale obrovskou kosmickou loď. Populace, která by měla zakládat mezihvězdné kolonie, by totiž měla čítat 20 tisíc až 40 tisíc lidí.