Některé zvířata jsou jedovatá, přesto nám mohou zachránit život. Jak je to možné?

V roce 2015 David Warrell, specialista z Oxfordské univerzity odhadoval, že okolo 200 000 lidských úmrtí je ročně způsobeno hadím uštknutím. Vyvinutí nových protilátek proti účinkům zvířecích jedů je obtížné. Nicméně vědci přišli na to, že některé toxiny nalezené v jedech mohou být nápomocné při léčbě různých zdravotních problémů. V následujícím textu bude představeno medicínské využití jedu čtyřech zvířat.

Hadi

Hadích jedů je bezpočet. Některé zabíjejí rychle, jiné pomaleji. Většina hadů vstřikuje do oběti jed prostřednictvím tesáků ve přední části tlamy. Hadi se tesáky zakousnou do masa a vstříknou jed své oběti přímo do krevního oběhu.

Využití hadích jedů v medicíně se liší dle druhu hada. Mnoho druhů je zatím testováno. Toxikolog doktor Zoltan Takacs říká: „Podle předlohy hadích jedů jsou vytvářeny léky, které jsou velmi úspěšné při léčbě vysokého krevního tlaku, srdečního selhání nebo infarktu.“

Takacs také dodává: „Například zdrojem tzv. Angiotenzin konvertujícího enzymu z řady léků inhibitorů, je jed křovináře žararaka, chřestýšovitého hada z Jižní Ameriky. Tento had pravděpodobně zachránil více lidských životů, než kterékoliv zvíře na světě.“

Angiotenzin konvertující enzym se používá při léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhání.

Varan komodský

Jed tohoto varana funguje jinak než hadí jed. Útok varana je také rozdílný. Varani vytlačují svůj jed z několika váčků mezi svými zuby. Když varan svou oběť zakousne, může do rány zavést bakteriální infekci, jelikož v jeho tlamě hnijí kusy masa, zároveň však do oběti přenese účinný jed.

Varaní jed se mísí s krví kořisti a zabraňuje jejímu sražení. Po útoku tedy varanova oběť stále krvácí. Právě kvůli svým účinkům na srážlivost krve je tento jed používán v medicíně. Pomáhá doktorům léčit mrtvici, srdeční záchvat a plicní embolii.

Štír

Přes 1,2 milionu lidí je každý rok bodnuto štírem. Ve výsledku jeho bodnutí způsobí asi 3250 úmrtí, říká studie z roku 2008. Důležitou roli v medicíně má štír smrtonoš. Jeho jed pomáhá v boji proti rakovině. Jed tohoto štíra obsahuje toxin zvaný Chlorotoxin, u kterého bylo objeveno, že může pomoci v diagnostice rakoviny a pomáhá v léčbě tumorů.

Rejsek

Obvykle se jedy nevyskytují u savců, když ano nejsou tak silné, aby zabily člověka. Mohou však lidem způsobit bolest a otoky. Jed rejska je podle vědců také použitelný v boji proti rakovině. „Je pravděpodobné, že bude rejskův toxin přeměněn na diagnostické a terapeutické činidlo v boji proti rakovině,“ říká Takacs.