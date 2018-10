Nekropole ve Faléru ukrývá 2500 let staré děsivé tajemství

Chutě na slané bychom měli držet na uzdě. Jak to udělat?

Řečtí archeologové si při zkoumání trosek Faléru, jednoho z přístavů antických Atén, všimli podivné a děsivé věci. Celá oblast je totiž jedno velké pohřebiště. Nejsou na něm ale žádné monumenty nebo náhrobní kameny, jako na jiných hřbitovech antických. Jde o prosté hrobky vyhloubené v zemi.

To je samo o sobě podivné, větší šok ale přišel ve chvíli, kdy archeologové spočítali mrtvé a zjistili,že je pod jejich nohama pohřbeno na 1500 lidí. Mužů, žen i dětí, což dokazují nádoby z pálené hlíny určené pro novorozence a kojence.

První objev učinili vědci v roce 2012, od té doby odhalují jednu hrůzu za druhou. Některá těla byla svázána s rukama na zádech nebo na břiše, jiným tělům byly svázány nohy, další se nacházela v polože na břiše. Prakticky každé tělo neslo nějaké známky deformace.

To zřejmě nejpodivnější vědci odhalili teprve před několika měsíci. Našli hrobku s těly 80 propojených lidí. Podle archeologů šlo o muže, kteří byli zabiti ránou do hlavy. Následně byla jejich těla navrstvena a propletena do jednoho velkého hrobu.

Co přesně se na místě stalo ale nikdo neví. Podle agentury AFP se někteří lidé domnívají, že šlo o pozůstatek klanových válek. Jiní tvrdí, že jde o následek politických otřesů při vytváření kmenových států. Tak či tak vědci bez ustání pracují na rozluštění záhady a používají k tomu nejmodernějších techniku, kterou disponují například kriminalisté.

Dobové záznamy nejsou o moc otevřenější. Povětšinou jsou vzácné, a když už se zaměřují na oblast starověkého Řecka, věnují se spíše politickým událostem. I přesto ukazují, že nešlo o jednoduchou a poklidnou dobu, právě naopak. Elity bojovaly o své místo na výsluní a chtěli psát historii, což mnohdy odnášeli obyčejní lidé. Možná právě ti, kteří leží v onom záhadném masovém hrobě.