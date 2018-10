Používáte mikrovlnku na sušení? Vědci popsali, proč je to velmi špatný nápad

Američan znásilnil novorozenou dceru, odsedět si má 244 let

Hned na úvod považujeme za důležité upozornit, že absolutně nic z tohoto článku byste doma neměli zkoušet! Ti, kteří tak učinili, dnes sedí ve vězení. Na počátku přitom stál obyčejný nápad: Co se stane, když dám do mikrovlnky zvíře?

Nejčastěji se v souvislosti s touto zvrácenou myšlenkou zmiňují kočky. Nevíme, jestli díky jejich huňaté srsti, návaznosti na Schrödingerovu kočku nebo kvůli jinému důvodu. Stejně, jako je lidé občas dají do pračky, pokusili se někteří o něco podobného v mikrovlnné troubě.

V případě zmíněné pračky je situace jasná. Zvíře se jednoduše utopí. Možná ne hned, některé pračky nemají celý buben pod vodou, šok, který kdokoliv nebo cokoliv uvnitř utrpí, ale nemá žádné zvíře šanci dlouho přežít. Paradoxně ani ryby ne, těm zase ucpe žábry prací prášek.

U mikrovlnky ale spoustě lidí není tak jasné, co by se stalo. Mikrovlny považují za pomocníka, který jim ohřeje jídlo, a neuvědomují si, že jde o silnou dávku elektromagnetického záření, které má jediný cíl. Rozkmitat částice v pokrmu, zejména molekuly vody, a jídlo doslova uvařit zevnitř.

Nikoho tak už zřejmě nepřekvapí, že kočka nebo jakékoliv jiné zvíře v mikrovlnce zemře. Doslova se uvaří zaživa. Ostatně zkusit si to můžete například na kuřecím mase. Pokud jej tam necháte několik minut, maso se skoro celé upeče. Stejný osud by uvnitř potkal všechny živé tvory.

Asi nemusíme dodávat, že celý proces by doprovázela neuvěřitelná bolest a cokoliv živého uvnitř by neskutečně trpělo. Jednoduše se tak dá říct, že pokud vás někdy napadne to vyzkoušet, automaticky vám hrozí obvinění z týrání. A právem.

Na rozdíl od zavedených představ ale zvíře v mikrovlnce neexploduje. Prakticky k tomu není důvod. Mohlo by se tak stát, pokud byste jej nechali trpět několik desítek minut, v tu chvíli by vás ale troubu donutil vypnout silný zápach spáleného masa.

Nevybuchne ani samotná trouba. Její vnitřek je odstíněný tak, aby se vlny držely uvnitř trouby během doby, kdy je zapnutá. Explodovat sice může v případě, kdy do ní dáte cokoliv kovového, alobal nebo ji pustíte naprázdno, ale ne s čímkoliv živým uvnitř.

Pokud byste chtěli lépe pochopit princip zahřívání uvnitř mikrovlnné trouby, podívejte se na některou z odborných studií, kterých je na internetu mnoho. Rozhodně ani nikdy nevkládejte do mikrovlnky nic živého!