Skupina Kelly Family pobláznila svět. Život rodiny ale nebyl žádná pohádka

Paddy, Angelo, Kathy nebo Jimmy. To jsou jména, která v 90. letech znali téměř všichni. Právě oni byli jedněmi z hlavních tváří skupiny Kelly Family. Málokdo ale ví, že původní skupina nesoucí toto jméno měla úplně jiné složení.

Skupina začínala koncertováním na oslavách

Původními členy skupiny The Kelly Family byla Barbara Ann Kellyová, její manžel Daniel Jerome Kelly a jejich dětí. V roce 1957 se Daniel oženil se svou první ženou Janice. Žili v USA klasickým konzumním životem, který se ale Danovi zprotivil, a tak i se svými dětmi Dannym, který byl postižený, Caroline, Kathy a Paulem přestěhovali do Španělska. V roce 1969 se toto manželství skončilo. Janice se vrátila do USA a zbytek rodiny zůstal ve Španělsku. Pak se Daniel oženil podruhé – právě s Barbarou.

Inspirováni místními tradicemi začali s dětmi zpívat a tančit na folkovou muziku. Hudbu měli rádi, ze začátku hráli po okolí, svým přátelům a známým. Později začali vystupovat na narozeninových oslavách, svatbách a místních fiestách. V roce 1967 se manželům narodil první společný syn Johnny a po něm další děti - Patricia, Jimmy a Joey.

Pod jménem „Kelly Kids" bylo možné rodinu vidět ve španělské televizi už v roce 1975. Ve stejném roce se jim narodila dcera Barby. Rodina stále častěji vystupovala i v zahraničí, například v Rakousku, Irsku, Německu a Nizozemsku. Rodina hodně kočovala a a každé dítě se tak narodilo v jiné zemi. V roce 1977 se jim v Irsku narodil syn Paddy, za dva roky v Berlíně dcera Maite. V roce 1979 získali první smlouvu k natočení desky u Polydoru.

Rodinu poznamenalo úmrtí matky

První vydaný singl se jmenoval „Danny Boy" a brzy byl následován dalšími. V roce 1980 získali první místo na žebříčku v Nizozemí a Belgii s písní „Who'll Come With Me (David's Song)". V roce 1981 se narodil syn Angelo a Barbaře zjistili rakovinu prsu. Rodina se vrátila do Pamplony, kde Barbara rok na to zemřela. Danny, Caroline a Paul v následujících letech skupinu opustili a Kathy jako nejstarší žena ve skupině přejala úlohu své matky a starala se o své mladší sourozence. Po smrti Barbary se Kellyovi vydali do Francie, USA a v roce 1988 do Německa, kde založili svou vlastní nahrávací společnost „KEL-Life".

V roce 1990 Kellyovi zasáhla další rána: otec Dan měl mrtvici a ochrnul na pravou dolní část těla a byl upoutaný na lůžko. Děti Kellyovi se tedy musely na turné turné poprvé vydat samy. Díky silné disciplíně se jejich otec znovu postavil na nohy a poprvé od jeho nemoci se v roce 1994 objevil před 16 000 lidmi na jevišti ve Westfalenhalle v Dortmundu.

V tom stejném roce vyšlo album „Over The Hump", které přineslo vysněný průlom. V Evropě se prodalo více než 4,5 milionu kopií tohoto alba. Bylo to první CD, které prodávali v obchodech. Písnička „An Angel", první single tohoto alba, se zpívala všude. Byl to největší hit Kellyových, který doposud měli. Na německých seznamech hitů se držel před rok. A i dodnes patří k těm nejznámějším hitům této skupiny.

Kelly Family | foto: Facebook Kelly Family

Alba "Over the Hump" se prodalo přes 4,5 miliónu kusů. Před touto deskou skupinu ve většině států Evropy nikdo neznal. Ale s vydáním této desky prorazili v mnoha státech Evropy mimo jiné i v České republice. Brzy následovala alba "Almost heaven", "Growin' up", "From their hearts". Po vydání posledního jmenovaného alba se skupina Kelly Family rozešla.

Většina dětí se vydala na sólovou dráhu

V roce 2000 opustili skupinu Kathy a John. Kathy chtěla zkusit vlastní sólovou dráhu a John odešel, protože již nesouhlasil s novým uměleckým stylem skupiny. Barby ještě spolupracovala s rodinou při tvorbě alba La patata, ale pak se stáhla do ústraní. V šestici vydali album Homerun a poté skupinu opustil Paddy a bylo natočeno album Hope, poté se většina sourozenců věnovala sólové kariéře, ale v roce 2017 ohlásili velký comeback a natočili další album s názvem We got love. Na albu vystupují Kathy, Paul, John, Patricia, Jimmy, Joey, Barby a Angelo. Maite a Paddy, který momentálně vystupuje pod jménem Michael Patrick Kelly, pokračují ve svých sólo projektech.

zdroj: YouTube

Angelo, Kathy a Jimmy zpívají sólově, Patricia a Maite se na sólovou kariéru připravují a John hraje a zpívá se svou ženou Maite Itoiz, která je operní zpěvačkou. Z původní devítky tvoří v současné době "The Kelly Family" jenom pětice - Joey, Kathy, která se ke skupině vrátila, Patricia, Maite a také bratr Paul, který s nimi zpíval v dětství. Účast na společných koncertech v budoucnu nevyloučil ani Jimmy. Členové Kellyovy rodiny stále vystupují na koncertech, převážně v Německu, ale někteří i v okolních státech.

Kelly Family v Česku

V roce 1997 - na vrcholu slávy - hudební skupina navštívila poprvé Česko, kromě vystoupení na koncertu se účastnila i natáčení pořadu v televizi TV Nova. V dalších letech navštívili jednotlivý členové rodiny řadu českých měst. V kompletní sestavě pak Kelly Family v Česku znovu vystoupili 8. 3. 2018 na koncertě v pražské O2 aréně.