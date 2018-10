Dieta 5:2 či vdechování vůně jídla? Skončíte na kapačkách nebo v sektě, varuje lékař

Co se stalo saudskému novináři? Turci prohledávali sídlo konzula devět hodin. USA žádají nahrávky

Dieta 5:2, Tokio-Paříž, monodieta či paleolitická dieta propagované celebritami se tak trochu podobají denním horoskopům, které nám slibují lásku a štěstí. Móda diet nezná hranice a nejrůznější výstřelky se staly tendencí. Tyto bláznivé diety jsou stejně tak neúčinné jako škodlivé, ale šíří se rychlostí blesku v médiích i na internetu.

Například monodieta. Spočívá v tom, že se jí při každém jídle pouze jediná potravina, ale v neomezeném množství, a to po několik dní. Cílem není ani tak zhubnout, jako zbavit tělo toxinů, i když dopad na tělesnou hmotnost je rychlý: zkuste jíst jen hroznové víno, budete ho mít brzy dost, a proto sníte méně kalorií. Tyto diety spočívají většinou v konzumaci rostlinných produktů - jablek, zeleninového džusu či celozrnné rýže. Není žádný důvod je schvalovat: vedou k výraznému nedostatku potřebných živin.

Některé servery nabízejí zcela vážně totální půst. To znamená přestat jíst a pít naprosto všechno kromě vody. Cílem je dát odpočinout tělu. Výsledkem je silná únava a posléze okamžité znovunabytí shozených kilogramů.

Jiné diety hlásají střídání normálního stravování s půstem. Dieta 5:2 spočívá v tom, že se jí pět dní v týdnu normálně a dva dny se drží půst. Tuto dietu propaguje ve svém spise anglický doktor Michael Mosley, ačkoli její účinnost nebyla nikdy prokázána.

Jiná dieta nabízí půst, ale jen v době úplňku. Někteří lidé v době úplňku 24 hodin nejedí a snaží se vypít co nejvíce vody nebo džusu, neboť nebeské těleso prý působí na vodu v těle jako na vodu v mořích a vytváří detoxikační odliv!

Jiní dávají přednost cestě do vesmíru s kosmonautickou dietou, která byla zřejmě ordinována sovětským kosmonautům, aby v rekordním čase zhubli. Drastický hypokalorický režim bez jakéhokoli tuku a cukru se nemá držet déle než dva týdny. Výsledek? Rychlý úbytek váhy, po němž nevyhnutelně následuje rychlé ztloustnutí. Plus něco navíc.

Nutriční poradkyně Sophie Ortegová si zase vybrala Japonsko. Dieta Tokio-Paříž se inspiruje japonským životním stylem a spočívá v tom, že se jí co možná nejméně. Je to exotické, ale po několika dnech následuje nevyhnutelná frustrace.

Je možné také cestovat v čase a zvolit si paleolitickou dietu. Ta se zrodila z údajně vědeckého předpokladu, že se náš genom od dob našich předků, kteří byli štíhlí a svalnatí, vyvinul jen velmi málo, a proto nám jejich strava může přinést jen výhody. Jde o návrat k praxi lovců a sběračů. Dieta spočívá v konzumaci libového masa, drůbeže a ryb, vajec, ovoce a zeleniny. Zakázány jsou mléčné výrobky a obilniny. O to, zda se maso má jíst syrové nebo vařené, její stoupenci vedou spory.

Herečka Megan Foxová si pravidelně dopřává balzámový nebo jablečný ocet, který má pročistit tělo a spálit nežádoucí tuk. Beyoncé to zase přehání s očistnou kúrou Master Cleanse, nápojem, který se pije místo jídla a skládá se z citronu, javorového sirupu či cayennského pepře. Madonna zase praktikovala Air Diet, která spočívá v tom, že se vdechuje vůně jídla, ale nejí se. Victoria Beckhamová dává přednost dietě Five Hands, kdy se jí pětkrát denně porce, které se vejdou do hrsti.

Tyto diety bez sebemenšího vědeckého základu by vzbuzovaly smích, kdyby nepředstavovaly reálné zdravotní riziko. "Nemocnice jsou plné anorektických dívek, které tyto diety držely. Často je jim pouhých osm či deset let," říká doktor Jean-Michel Lecerf z Pasteurova ústavu v Lille. "Tyto diety jsou živnou půdou pro vznik mentální anorexie. Firmy se na nich snaží vydělat, prodat své výrobky. Pak je tu i zdaleka nezanedbatelné riziko, že se člověk tímto způsobem dostane do nějaké sekty," dodává lékař.