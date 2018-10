Máte rádi čokoládu? Nestyďte se za to, může vašemu tělu hodně pomoci, vzkazují vědci

— Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Čokoláda je po mnohé symbolem mlsání – a také přibírání na váze a dalších zdravotních problémů. To ale nemusí být nutně pravda. Čokoláda totiž obsahuje také přírodní látky, které pomáhají udržovat zdravé cévy. Znamená to, že může snížit riziko srdečního selhání – a to až o 13 procent. Jenže to samozřejmě není tak jednoduché.