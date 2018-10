Recept na dlouhověkost odhalen? V životě budete potřebovat jen jednu věc

Benefity pejskařů jsou jasné - větší fyzická aktivita, psychická podpora i společnost. nyní se ukazuje, že milovníci psů mají i delší život - švédští vědci totiž přišli na to, že pokud i vy vlastníte domácího mazlíčka, pak vás v mnohem menší míře ohrožují srdeční choroby a dokonce i smrt.

Zdravotních benefitů si budou ožívat zejména samotáři bez partnera a dětí. Pokud si takový osamělý člověk pořídí psa, pak by se jeho riziko smrti mohlo snížit až 33 procent, případně o 36 procent v případech týkajících se kardiovaskulárních onemocnění vedoucí k smrti. Výhodu si užije i vícečlenná rodina, i když v jejich případě bylo riziko úmrtí sníženo jen o 11 procent.

"Jsou to velmi zajímavé závěry, které dokazují, že pes skutečně dokáže kvalitně zlepšit náš život, zvláště pokud jsme osamělí a potřebujeme psychickou podporu. Studie také ukázala, že lidé žijící osamotě jsou mnohem častěji vystaveni riziku předčasné smrti způsobené srdečním onemocněním či selháním," řekl Mwenya Mubanga, autor studie.

Samotáři se musí spolehnout jen sami na sebe, že se o psa postarají. Musí ho chodit pravidelně venčit a na procházky, což v multičlenné rodinně s dětmi je rozděleno mezi všechny příslušníky a aktivní pohyb se tak snižuje. Lépe jsou na tom majitelé aktivnějších plemen, zvláště těch psů, kteří původně doprovázeli lidi při lovech.

Studie trvala celých 12 let, během kterých bylo zkoumáno přes 3,4 milionů Švédů ve věku od 40 do 80 let. Zdravotní benefity však nepřicházejí jen ze zvýšené fyzické aktivity a psychické podpory, domácí mazlíčci velmi přispívají i naší imunitě. Jedním z důvodů je, že do domu vnášejí mnohem více špíny, čímž si člověk musí zvykat na mikroby a bakterie. Velmi přínosné je i to, když vás pes často olizuje.

V neposlední řadě to může podpořit i vaši socializaci, není nic lepšího, než se v parcích seznámit s dalšími pejskaři nebo si jen tak s někým o mazlíčcích pohovořit. Autoři studie dodávají, že jen vlastnictví psa z vás zdravějšího člověka neudělá, musíte se mu věnovat a neodkládat právě prospěšné procházky a další fyzickou aktivitu.

Autoři dále dodávají, že výsledky výzkumu jsou platné pro Švédsko, v ostatní státech to může být jiné. Opět je to spojené s fyzickou aktivitou. Ve Švédsku je studenější počasí po celý rok, proto lidé nemají na výběr, než mít mazlíčky uvnitř a brát je na časté procházky ven. Zatímco v zemích s teplejším prostředím se může stát, že majitelé nechají psa na zahradě nebo dvorku, čímž se jejich fyzická aktivita snižuje a nemají z toho tak dobré zdravotní benefity.