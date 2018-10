V domácnosti číhá skryté nebezpečí. Co dokáží napáchat žaluzie?

Žaluzie s přístupnými šňůrami nebo řetězy by měly být zakázány, říkají američtí vědci. Poukazují přitom na čísla, podle kterých děti nadále umírají kvůli uškrcení – a to navzdory lepší bezpečnosti. Po zapletení do šňůr ze žaluzií v USA měsíčně umírá průměrně jedno dítě a mnoho dalších je zraněno.

„Děti žijí ve světě navrženém dospělými, ve světě pohodlném pro dospělé. Ale bezpečnost dětí je často opomíjena," varuje spoluautor studie doktor Gary Smith z výzkumného ústavu v Nationwide Children's Hospital v Ohiu.

Vědci vycházejí z databáze úrazů u amerických dětí. Ty se nejčastěji zraňují o vlastní hračky nebo například o zahradní techniku. Mezi lety 1990 a 2015 bylo téměř 17 tisíc dětí mladších šesti let zraněno kvůli žaluziím. Většina úrazů se odehrála doma, nejčastěji se o ně děti udeřily nebo pořezaly.

Za zmíněných 26 let bylo zaznamenáno 271 úmrtí souvisejících s žaluziemi, z nichž 94% bylo důsledkem toho, že se děti zapletly do šňůr nebo řetězů. A tato čísla podle vědců nemusí být úplná.

Informace z případových zpráv pak ukazují, že v asi dvou třetinách případů děti zůstaly bez dozoru méně než 10 minut. „Stane se to rychle,“ říká Smith. Jedinou možností, jak podobným případům zabráni, je podle něj zajistit dětem bezpečné prostředí. Nejvíce nehod a úrazů podle expertů utrpí batolata, která si ve svém věku ještě neuvědomují rizika plynoucí z žaluzií a šňůr z nich visících.

I proto se v USA uvažuje o výrobě a prodeji nového typu žaluzií, které by byly bezšňůrové. I v členských zemích EU je využívání žaluzií s nebezpečným mechanismem regulováno, přesto je stále možné je najít ve velké části domácností.

V České republice existuje zvláštní norma související s ovládáním žaluzií a rolet. Je závazná ve všech budovách, kam mají přístup děti do 3,5 roku věku. A co v ní stojí? Žaluzie by měly být zajištěny například tyčí nebo automatickým ovládání. U starších budov je to však problém. Pokud se žaluzie ovládají na řemínek, je podle odborníků nezbytné, aby jej rodiče udržovali v dostatečné výšce, aby na ně jejich dítě nedosáhlo.

Pokud existuje nebezpečí uškrcení dětí nebo další bezbranné osoby od šňůr, řetízků, pásků a podobných, musí navíc výrobce připojit varovné upozornění na výrobku na viditelném místě. „Přesuňte postele, dětské postýlky a nábytek od okna obsahujícího šňůry,“ píše se také v české normě.