Čech jede na koloběžce přes Asii. Po 7300 kilometrech se blíží k cíli

— Autor: ČTK

Čech Marek Jelínek, který od dubna putuje na koloběžce Asií, se blíží do cíle své cesty. Po 190 dnech jízdy projel osm asijských zemí a ujel 7300 kilometrů. Do Česka se vrátí pravděpodobně koncem října, pak ho čekají přednášky, výstavy fotografií a své zážitky chce sepsat do knihy. Pětatřicetiletý koloběžkář to ČTK napsal z Kuala Lumpuru, odkud mu do cílového Singapuru zbývá posledních 350 kilometrů. "Konec je fakt za rohem", říká.