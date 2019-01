Záhada oblasti 51: Proč je předmětem teorií a schovává důkazy o mimozemšťanech?

Na začátku 50. let, když byla studená válka v plném proudu, měli Američané smělý plán - chtěli pomocí letounů prozkoumat území Sovětského svazu, ale vážně hrozilo, že letouny někdo spatří a sestřelí. A tak v roce 1954 schválil tehdejší prezident Eisenhower tajný plán na vývoj špičkových letounů. Kvůli tomu museli najít odlehlou testovací oblast, která bude nepřístupná špionům i civilistům - a Area 51 byla jednoduše ideálním místem.

Dodnes veřejnost přesně neví, proč se oblasti říká Area 51. Teorie napovídají tomu, že místo získalo svůj název díky Komisi pro atomovou energii, která v okolí hledala vhodná místa pro jaderné zkoušky. Místo tak bylo armádě známé po spoustu let, ještě předtím, než zde vznikla vojenská základna.

V roce 1955 bylo veřejností nahlášeno první UFO, neboli neidentifikovatelný létající objekt. To proto, že armáda se konečně pustila do testů letounu U-2, který letěl v maximální nadmořské výšce 60 tisíc stop (kolem 18 200 metrů), což bylo alespoň třikrát výš, než co doposud zvládaly známé stroje.

Z toho důvodu nový typ letounu zamotal hlavu i pilotům, kteří byli povolaní na místo, protože se nikdy tak vysoko nevznesli. Z toho pak pravděpodobná vznikla teorie o mimozemšťanech, jelikož supertajný vojenský projekt se nesměl dostat na veřejnost. Air Force proto vydalo prohlášení, že světla na obloze byly "přírodní úkaz".

Testovací lety nového stroje skončily o pár let později, armáda však základnu využívala i nadále k vývoji dalších typů letounů podle nejnovější techniky. K čemu Area 51 dnes slouží, nikdo neví, protože ještě do roku 2013 se americká vláda oficiálně nepřiznala k tomu, že by v oblasti měla mít základnu. Teprve zveřejněné dokumenty CIA potvrdily to, co lidé věděli již dávno.

Pokud se však někdy ocitnete v Las Vegas, pak můžete na obloze zahlédnout spoustu menším osobních letadel, které míří do Area 51. Takhle se totiž dopravují zaměstnanci základny do budov uprostřed pouště.