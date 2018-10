Užupis: Malinká republika se svobodným duchem

Zemanovy výroky pobouřily řadu Romů. Ovčáček to u Jílkové pořádně schytal!

V roce 2002 vytvořil sochař Romas Vilčiauskas bronzovou sochu, která vítá návštěvníky v malé republice. Místní říkají, že je to právě tato socha anděla, která sem láká návštěvníky z celého světa, píše BBC.

Užupis je jednou z nejmenších republik na světě. Má rozlohu menší než 1 km2. Nenechejte se však zmást její rozlohou. Užupis má vlastního prezidenta, vládu, ústavu a měnu. Dokonce má i vlastní námořnictvo, složené z tří až čtyř malých lodí, které se využívá při slavnostních příležitostech. Donedávna měl Užupis také vlastní armádu, složenou z deseti mužů, ale jelikož město žije v míru a lásce, armáda byla rozpuštěna.

Poté, co v 90. letech padl SSSR, zůstalo po celém Vilniusu spoustu prázdných podstavců po sochách sovětských pohlavárů. V roce 1995 se skupina místních umělců rozhodla vztyčit na jednom z podstavců sochu americké rockové legendy Franka Zappy (ten Vilnius mimochodem nikdy ani nenavštívil). Zappa byl pro ně symbolem svobody a demokracie.

V roce 1997 se rozhodli zajít ještě dál a vyhlásili nezávislost Užupisu nad zbytkem Litvy. Ačkoliv ostatní státy nezávislost Užupisu neuznávají, on je na svou svobodu pyšný. Od zbytku Vilniusu je Užupis oddělen řekou Vilnele. Nezávislost slaví 1. dubna. V tento den mohou cestovatelé do svých pasů dostat razítko Republiky Užupis, když překročí most. Také se v tento den může používat užupiská měna a můžete si dát pivo, které vytéká z kohoutku na hlavním náměstí.

Ministr zahraničí Užupisu Tomas Čepaitis a jeden z otců zakladatelů říká, že republika byla založena na filosofii samotného Aristotela. „Chtěli jsme vytvořit nový malý stát, založený na starých dobrých myšlenkách. Dobrá země nemá mít víc než 5000 obyvatel, protože to je přesně tolik, kolik si dokáže lidská paměť zapamatovat. Každý tu zná každého. Je tedy těžké někoho pomlouvat,“ říká.

Užupiská vlajka je známá jako Svatá ruka. Ukazuje dlaň s dírou uprostřed, takže nemůže brát úplatky. Ministr cestovního ruchu Kestas Lukoskinas říká: „Atmosféra Užupisu je naprosto jiná. Tady se cítíte šťastnější a odpočatější. Můžete jít do hospody a potkáte se s prezidentem, slavným basketbalistou nebo slavným umělce, prostě se uvolníte.“

Užupiská ústava má 41 článků, kde se například píše: „Každý má právo umřít, ale není to povinnost.“ Obsahuje také odstavec, který říká: „Každý má právo rozumět,“ nebo, „Každý má právo nerozumět ničemu.“ V neposlední řadě v Užupisu psi mají právo být psi, stejně jako kočky mají právo být kočky.

Užupis se zkrátka jeví jako ideální místo k žití, co říkáte?