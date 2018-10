Co by dělal Hitler, kdyby nevypukla válka? Jeho snem byl tento obří projekt

Nacistický vůdce Adolf Hitler je je neodmyslitelně zapsán do historie jako osoba, která vyvolala druhou světovou válku. Málokoho proto zajímá, co dělal před tím, než největší novodobý konflikt v historii naší planety vypukl. Ještě několik let před válkou měl přitom Hitler podobně smělé sny, jako ten o dobytí světa. Chtěl postavit masivní pětikilometrový resort.