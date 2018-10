Jak zapůsobit na rande či pohovoru? Tuto věc rozhodně nedělejte

Vědci z univerzity Cass Business School došli k závěru, že jedinci, kteří mluví o svých životních překážkách, jsou lidem sympatičtější. Pouhé úspěchy tak k tomu, aby si člověk zajistil přízeň, nestačí.

Do sociálních experimentů byli zapojeni občané USA a Nizozemska ve věku od 18 do 75 let. Počet žen a mužů byl vyvážený.

Dva experimenty simulovaly pracovní pohovor a jeden rande. V případě pracovního pohovoru účastníci se měli buď vcítit do role manažera, nebo žadatele o práci, na rande dostali za úkol svůj protějšek buď poslouchat, nebo mluvit.

Mluvící člověk dostal pokyn hovořit o sobě pozitivně. Posluchač měl poté zapsat, co mu v projevu chybělo. Ve všech případech člověk, který mluvil, podle posluchače kladl příliš velký důraz na svůj talent a úspěchy a nemluvil dost o své tvrdé práci a snaze.

Hovořit o svých úspěších a talentu na pohovorech či rande je tak podle vedoucí studie Janiny Steinmetzová důležité, ale stejně tak podstatné je hovořit o tom, jak jsme museli pracovat, abychom úspěchu dosáhli. Takový člověk totiž na posluchače dělá lidštější a přátelštější dojem a je jednodušší se s ním ztotožnit.

"Příběh úspěchu není kompletní bez tvrdé práce a vysvětlení toho, proč jsme nakonec uspěli. Bylo snadné uspět díky talentu, nebo za tím stála tvrdá dřina?" uvedla Steinmetzová.

"Například: pokud jste na rande a mluvíte o tom, jak jste nedávno uběhli maraton, snažte zmínit i o tom, jak vám v překonání cílové čáry pomohly tréninky... Pokud při pracovním pohovoru mluvíte o úspěšném projektu, který jste vedli, zmiňte i pár podrobností o překážkách, se kterými jste se potýkali a které jste překonali," uvedla.

Studie byla publikována ve vědeckém časopisu Basic and Applied Psychology.