Zapomeňte na plastiky a cvičení. Vědci prozradili, jak zaujmout opačné pohlaví

Podle studie zveřejněné v Proceedings of the National Academy of Sciences, lidé ocení, když dáte najevo své city.

Vědci na univerzitě v Tübingenu během průzkumu ukazovali dobrovolníkům fotky šesti žen. Některé měli být smutné, jiné vystrašené či veselé - úkolem bylo uhodnout, jaké pocity ženy vyjadřují.

Podle výsledků vedl to, že znají jejich pocity, vedlo v mozku k rozproudění pocitu potěšení. Když byli schopni lépe číst v jejích myšlenkách, považovali ženu za atraktivnější.

Avšak pozor, nic se nemá přehánět. Podle výzkumu z roku 2014 se totiž vyplácí i hra na nedobytnou.