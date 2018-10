Největší námořní záhada v historii: Kam z minuty na minutu zmizela posádka Mary Celeste?

Loď Mary Celeste byla vybudována 1861, 7. listopadu 1872 se vydala na svou poslední plavbu z New Yorku do Janova. Kapitánem byl Benjamin Spooner Briggs, který na palubu vzal i svou dceru a vybraných 7 členů posádky. Náklad byl velmi překvapivý. Převáželi 1701 barelů otráveného alkoholu.

Dei Gratia vyplula z New Jersey o osm dní později, jejich cílovou destinací byl Gilbraltar. V osudný den pak kapitán David Morehouse spatřil, jak k nim míří nepravidelnou rychlostí jiná loď, která nereagovala na signály. Při bližším zkoumání bylo zjištěno, že na můstku nikdo není a kapitán tak přikázal prozkoumat celou loď.

Když se posádka dostala na palubu Mary Celeste, okamžitě věděli, že je něco špatně. Loď byla zcela opuštěná, pomlácená, ale stále plavby schopná. Chyběl také záchranný člun a z palubního deníku bylo jasné, že poslední záznam byl ze dne 25. listopadu. Plavidlo od té doby bylo nejspíš opuštěné.

Kromě lidí chyběly také na lodi veškeré mapy a dokumentace včetně navigačních zařízení a kompasů. Sice nebyly objeveny žádné známky násilí, přesto vše poukazovalo na to, že kapitán Briggs nařídil posádce a dceři rychlé opuštění lodi. Kde skončili a zda přežili, dodnes není jasné.

Kapitán Morehouse pak loď přepravil do Gilbraltaru, kde se případem zabýval i soud. Muž jménem Frederick Solly Flood přišel s verzí, že lidé na palubě se museli dostat do kontaktu s alkoholem, což v nich vyvolalo násilné sklony. Údajně byly na palubě objeveny stopy po krvi, meči nebo sekery. Flood byl přesvědčen, že za zmizení posádky mohl Morehouse a jeho muži.

Celkem vyšetřovatelé přišli s pěti teoriemi, žádná z nich však nedokázala vše vysvětlit. Tou první byla možná vzpoura. Nicméně později se přišlo na to, že žádné stopy krve na palubě nebyly a rýhy od meče a sekery bylo ve skutečnosti způsobené běžným opotřebováním. Otrávený alkohol v nákladu taky neměl být určen pro lidskou konzumací a všichni přítomní na Mary Celeste s tím byli obeznámeni.

Samozřejmě v podezření upadli také piráti. Této teorii však odporuje fakt, že všechny osobní věci zůstaly na palubě včetně cenností. Útočníci taky nemohli vědět o otráveném alkoholu a barelů by se nejspíš zmocnili. někteří se dokonce domnívali, že kapitán Briggs a jeho společník James H. Winchester chtěli spáchat podvod na pojišťovně, jejich plán se však nezdařil.

Všechno nasvědčuje ale tomu, že kapitán Briggs nečekaně nařídil opustit loď. Co ho však tomu mohlo vést? Podle mnohých za to mohl nekontrolovaný únik alkoholu, který mohl způsobit výbuch na palubě. To však bylo nedávno vyvráceno historičkou Andreou Sellou, která s týmem pomocí repliky Mary Celeste a výpočtům dospěla k názoru, že výbuch se nemohl na palubě odehrát.

Jednak Briggs byl velmi zkušeným kapitánem, který by se nezalekl úniku alkoholu nebo dokonce i jiných hořlavých látek. K opuštění lodi by muselo dojít až ve chvíli, kdy mořeplavci usoudili, že nelze explozi zabránit. Loď, kterou však potom přivezli do Gilbraltaru, však žádném známky exploze nenesla.

A samozřejmě moderní lovci senzací přišli i s možností, že za všechno mohou mimozemšťané. Opírali se přitom o stará svědectví, že údajně v době objevení plavidla kapitánem Morehousem byla na stole servírovaná snídaně. To se ovšem později ukázalo být jako dezinformace a žádné historické prameny se o jídle nezmiňují. K události došlo už před více než 140 lety, pravdu se tak nejspíš už nikdy nedozvíme.