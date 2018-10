Srdeční choroby drancují lidstvo? Lékaři přiznali zásadní chybu

Jak deník vysvětluje, při diagnóze rizik srdečních onemocnění a infarktu se lékaři dlouhou dobu spoléhali na rizikové faktory, které byly identifikovány už v 50. letech minulého století. Mezi ně patří například vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, velký nárůst váhy nebo srdeční problémy v rodině.

V roce 2013 se ale lékaři rozhodli faktory používané pro určení rizik pozměnit. Nově se tak lékaři soustředí méně na cholesterol a používají algoritmus, který zvažuje jednotlivé rizikové faktory. Mnoho lékařů se ale shodlo, že tento nový způsob zásadně upravuje, jak lékaři předepisují léky.

Podle studie, která byla zveřejněna v magazínu Journal of the American College of Cardiology, ve výsledku lékaři přeceňují rizika srdečních onemocnění 5-6krát. To následně vede k situaci, kdy jsou léky předepisovány i lidem, kteří je nepotřebují.

Vědci zejména zpochybňují přesnost dat, na kterém byl nový systém výpočtu rizik postaven. Ta se totiž datují už do 90. let minulého století a zaměřují se na příliš konkrétní skupinu lidí.