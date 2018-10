Jak zbohatnout v loterii? Matematik, který 14krát vyhrál, vymyslel tenhle systém

Matematik se vyhráváním v loteriích živí. Vymyslel způsob, jak vyhrávat, a nedělá při tom nic nelegálního. Nasbíral si ale tolik peněz, že se mohl odstěhovat do Austrálie a nikdy už nemusí pracovat.

Co je kouzlem jeho úspěchu? Na to přišli třeba v Izraeli, kde ho vsadili do vězení. Poté, co tamní politici odhalili jeho metody, se systém, který ekonom využívá, stal nelegálním. A v řadě jiných zemí světa to latí také.

Podmínkou je, abyste si mohli tikety tisknout sami. To už dnes není moc možné a většina sázkových společností je distribuuje pouze do obchodů.

Přesto, pokud byste narazili na výjimku, je potřeba si nejprve spočítat maximální počet možných kombinací, které mohou z daných čísel padnout.

Poté je potřeb najít loterie, ve kterých je jackpot tří a vícenásobně vyšší než počet možných kombinací. Pak na každou kombinaci vsaďte.

Poté, co si lístky vytisknete a dorazíte s nimi do obchodu, a pak už můžete jen čekat na výhru. Zdá se, že více prosázíte než vyhrajete, ale opak je podle ekonoma pravdou.

Doporučuje také, aby lidé na vsazené tikety přispěli. Mohou si pak jako investoři odnést pěkný podíl.