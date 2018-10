Obyčejné šarlatánství? Vědci zmapovali, co se s námi děje při úplňku

Podle legend obcházejí za nocí, kdy je Měsíc v úplňku, upíři a vlkodlaci. Nejen oni, ale také my jsme podle posledních výzkumů ovlivněni úplňkem a máme sklon spát méně a hůře, když je Měsíc největší.

Michael Smith ze švédské Göteborgské univerzity ve svém výzkumu sledoval spánek a mozkovou aktivitu 47 dospělých osob. Výsledky ukázaly, že úplněk zkracuje dobu spánku asi o 20 minut a také znesnadňuje usínání.

"V době úplňku se zdá být mozková kůra citlivější. Účinek je patrný u obou pohlaví, ale především muži mají problémy s usínáním a délka spánku je u nich kratší. Získané údaje naznačují, že zde jsou zřejmě jakési biologické hodiny usměrňované měsíčními fázemi, ale jejich mechanismy zatím nejsou prozkoumány," citují Smitha populární vědecké servery Science Daily a Cell.

"Dosud nikdo nedokázal vysvětlit vliv úplňku na spánek," uvádí Lino Nobili z Centra pro diagnostiku a léčbu poruch spánku při milánské klinice Niguarda. "Jestliže to nedokážeme vysvětlit, ještě to neznamená, že tento jev neexistuje. Máme studie, které o tom dobře svědčí," dodává.

Podle Christiana Cajochena ze univerzity v Basileji, autora první studie, která naznačila vztah mezi úplňkem a spánkem, je rytmus odpovídající měsíčním fázím zřejmě dědictvím z dávných dob. "První lidé možná měli lehčí spánek za úplňku, neboť za jeho světla byli více ohroženi divokými zvířaty. Původ tohoto jevu je možná ještě mnohem starší, z šera minulosti, kdy byli pány Země dinosauři a začali se vyvíjet první savci. Tito naši dávní předkové byli nuceni žít hlavně v noci a byli nejaktivnější v době, kdy Měsíc svítil nejvíce, protože ve dne se museli skrývat před velkými plazy. Některá zvířata mají dosud rytmus reprodukce ovládaný Měsícem: je možné, že lehká redukce lidského spánku je dědictvím z dávných časů, kdy jsme se i my museli množit za úplňku," uvedl Christian Cajochen.

Zbývá objasnit, jaký je lunární "synchronizátor", který jsme schopni pociťovat: máme receptory, které rozlišují svit Měsíce od svitu Slunce? Jsme citliví na gravitační působení Měsíce, jako kdyby i v nás bylo jakési "vnitřní moře"? Zatím je obtížné to tvrdit.

Například operace byste si rozhodně neměli plánovat na den, kdy je úplněk. Naopak, důležitá vyšetření nebo zákroky plánujte na novoluní, kdy se tělo bude lépe zotavovat. Pokud máte před sebou důležité rozhodnutí, nechejte to raději ještě den být. Mohli byste reagovat příliš impulzivně. Co se dalších vlivů na zdraví týká, berte to tak, že na to neexistují podložené studie. Ale jak se říká, to čemu věříme, to funguje, a je to tak i s úplňkem. Obecně se dá říci, že tento den není vhodný pro velké převraty v těle ani v mysli. Naopak si například zacvičte jógu a harmonizujte tělo.