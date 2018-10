Hitlerův jídelníček? Diktátor miloval jídla, která by dnes snědl jen málokdo

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Společným znakem diktátorů bývá většinou dostatek moci a peněz. Nejednoho by proto napadlo, že takový člověk si dopřává ty nejluxusnější pochoutky. Ale to, co platí například v případě severokorejského vůdce Kim Čong-una, nebývá pravidlem.