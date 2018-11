Jak vypadaly nejluxusnější toalety v minulosti? Lezli z nich podivní tvorové, lidi kousali do...

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Skutečný život v Římě byl méně okouzlující, než jak nám ho předkládají filmy a seriály. V době před moderní medicínou byl průměrný den mnohem víc nechutný, než jste si dovedli představit. Přesto už tehdejší Římané znali věc, kterou dnes považujeme za samozřejmost. Kanalizaci. Předpokládalo by se, že se tak důmyslná věc bude stále více rozvíjet a další civilizace na ni naváží, to se ale nestalo a ze života lidí na stovky let vymizela. Proč?