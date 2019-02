Co jedí vojáci? Každá země má své balíčky potravin, některé jsou fascinující

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Ministerstvo obrany USA začalo na vývoji MRE, jak je známe dnes, pracovat v roce 1963. Účelem bylo poskytnout vojákům vyvážené jídlo, které není náročné na přípravu a není k němu třeba užívat množství vybavení.

V počátcích si na MRE vojáci často stěžovali, protože jim často způsobovalo zažívací problémy. Kvalita se však změnila a ostatní země si balíčky začaly přizpůsobovat podle svých preferencí. Ruský youtuber CrazyRussianHacker, jinak známá jako Taras, žijící v Americe si dal za úkol ochutnat co nejvíce MRE z různých zemí a porovnat je.

Rozdíly v MRE jsou často už jen v množství potravin – některé země dávají vojákům balíčky s jedním jídlem, jiné vybaví vojáky dávkou na 24 hodin, která obsahuje snídani, oběd a večeři. V každém balíčku by však mělo být hlavní jídlo, příloha, dezert nebo svačina, ochucovadla a také nápoj. Součástí však bývají také příbory, ubrousky či párátka.

Některé MRE můžou vojáci připravit s užitím horké vody, jiné jsou už hotové a je třeba je ohřát. K některým balíčkům patří drobné skládací vařiče na pevné palivové tablety, k jiným je třeba využít plynový vařič či oheň. Je dobrý nápad zjistit si to, než si člověk MRE sbalí na výlet.

Aby armády předešly monotónnosti, nabízí svým vojákům několik alternativ. To je užitečné i k tomu, aby si vojáci mohli vybrat to, co jim chutná. CrazyRussianHacker ve svých videích ukazuje a ochutnává různé verze, od amerických po české.

Americké MRE

Americké balíčky k ohřívání jídla využívají chemické reakce, kdy je třeba k látce vodu. Ta se pak rozpálí a ohřeje potraviny. Taras zkouší balíček na jedno jídlo, v němž je jako hlavní chod omáčka marinara s masovými koulemi. Lze však najít asi 26 dalších variant.

K hlavnímu chodu balíček obsahuje instantní kakao, sýrové krekry, mandle a tortilly, které slouží jako příloha k omáčce. Jako dezert je v balíčku vanilkový piškotový dort, který může voják zapít instantním malinovým nápojem. K dochucení slouží sůl a po jídle si můžete dát žvýkačku. Příbor součástí tohoto balíčku není.

Francouzské MRE

Francouzi dostávají balík na 24 hodin, který je pečlivě zabalený ve fólii. Balíček obsahuje snídani, oběd a večeři, spolu s nápoji. Francouzští vojáci si na bojišti docela žijí. Kromě polévky a paštiky s krekry jsou v balíčku konzervy se dvěma hlavními chody a konzerva se švestkami. Navíc je v balíku několik tyčinek a čokoláda.

K snídani si voják může dopřát ovesnou kaši s čajem, k obědu a večeři si může vybrat ze dvou konzerv a ke svačině si může dát krekry s paštikou či džemem. K pití si může dát instantní nápoj s příchutí. Na výběr mají navíc vojáci z přibližně 14 verzí.

Součástí tohoto balíčku je skládací vařič s pevnými palivovými tabletami. Protože jsou však potraviny v plechovkách, není třeba dalšího nádobí, kromě hrníčku na nápoj a příboru. Francouzi také dostanou celý balíček ubrousků.

Italské MRE

Italské potravinové příděly dostávají vojáci v balících na 24 hodin. Tři různé krabičky obsahují potraviny na snídani, oběd i večeři. Ve snídaňovém balíčku vojáci také dostávají mini vařič s palivovými tabletami nebo kartáčky na zuby.

Ke snídani si italský voják dá čaj a cappuccino spolu s krekry a meruňkovým džemem. Pokud voják potřebuje probudit nebo dodat trochu odvahy, hned ke snídaně dostane 3 centilitry čtyřicetiprocentního alkoholu v sáčku. To nemají ani Češi ani Rusové. „To je skoro jako vodka. Alkohol jsem v MRE ještě neviděl,“ podivuje se Taras ve videu.

K obědu si Ital dá polévku, masovou konzervu a jako dezert ovocný kompot. Doplní to křehkým chlebem a zapije kávou a instantním energetickým nápojem. Večeří pak ravioli v masové omáčce, tuňákový salát a energetické sušenky. Zapije to kávou a dalším nápojem. Italské balíčky mají 8 verzí, označených písmeny A až G.

Ruské MRE

Ruské balíčky jsou také pro 24 hodin a Taras je z nich ve svých videích nadšený, ovšem patří k jedněm z mála. Balík obsahuje paštiku a tavený sýr. Dále tam je masová konzerva, bramborová směs a cosi, co Taras označil za zeleninový salát. Kromě krekrů je tam jablkový džem, či jablková povidla.

K pití si ruský voják dá kávu či čaj a všechno si ohřeje na skládacím vařiči s palivovými tabletami. Ze všech jídel, které Taras na svém kanálu zkoušel, vypadají ruské balíčky nejnechutněji. Američané, kteří to zkoušeli, ruskou stravu označují za mastnou a nestravitelnou. Taras prohlásil, že to „Chutná jako moje dětství“.

České MRE

Taras si sehnal českou konzervovanou dávku s označením IMRE, což je dávka potravin na osm hodin a existuje pět jejích verzí. Druhou možností pro Čechy je BDP neboli Bojová Dávka Potravin. Taras si sehnal IMRE I, které má kalorickou hodnotu 3 791 kJ. Na rozdíl od velkého množství MRE jsou české dávky v nevýrazných obalech bez ozdob s jednoduchým popisem potravin.

V balíčku je krůtí sušené maso jako svačina. Hlavní jídlo tvoří vepřové ve vlastní šťávě s přílohou z tmavého a světlého křehkého chleba, z něhož je Taras upřímně nadšený. Jako dezert slouží tyčinka hořké čokolády.

K pití je v balíčku káva a multivitaminový instantní nápoj. K dochucení je v balíčku cukr a sůl. „Bylo to skvělé, moc mi chutnalo krůtí sušené maso," komentoval Taras.

Po jídle si Čech dá žvýkačku Orbit a umyje si ruce dezinfekčním ubrouskem. V balíčku lze najít plastová lžíce. Ohřívač součástí balíčku není, a proto je potřeba sehnat si plynový vařič. Zdá se však, že v porovnání s ostatními české dávky skončily poměrně dobře a dokonce i chutně, ačkoliv si Čech nedá hostinu jako Francouz či panáka jako Ital.