Herce Baldwina obvinili z napadení, popral se kvůli parkování

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Policisté Baldwina zadrželi v pátek krátce před 14:00 místního času (20:00 SEČ) ve čtvrti Greenwich Village na Manhattanu. Na svobodu jej propustili po dvou hodinách. Podle agentury AP by měl před soudem stanout 26. listopadu.

Podle newyorské policie spor vypukl poté, co na místo, na které se herec pokoušel zaparkovat, zaparkoval jiný řidič. Baldwin přitom tvrdil, že mu místo držel člen jeho rodiny.

S řidičem druhého vozu se herec následně pohádal, začali do sebe strkat a šedesátník Baldwin nakonec protivníka udeřil do obličeje. Devětačtyřicetiletý muž byl převezen do nemocnice s bolestí čelisti. Sám Alec Baldwin se k případu odmítl vyjádřit, uvedla AP.

Americký herec zaujal ve filmu Manželství s mafií s Michelle Pfeifferovou, Podnikavá dívka s Melanie Griffithovou či Hon na ponorku se Seanem Connerym. V poslední době se do povědomí diváků dostal především jako imitátor prezidenta Donalda Trumpa v satirickém pořadu Saturday Night Live televize NBC.

Novináři se Trumpa na Baldwinovu kauzu dotázali: "Přeji mu štěstí," odvětil stroze prezident.